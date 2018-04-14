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Российский проект резолюции СБ ООН осуждает акт агрессии против Сирии
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Российский проект резолюции СБ ООН осуждает акт агрессии против Сирии 

360tv.ru 1 час назад
Российский проект резолюции Совета безопасности ООН требует незамедлительно прекратить агрессию против Сирии и отказаться от дальнейшего использования силы.
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