Депутат демонстративно растоптал iPad в ответ на американские санкции

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский растоптал свой iPad в ответ на антироссийские санкции США . Видеозапись он опубликовал в воскресенье, 15 апреля, на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как он давит ногами гаджет, а затем показывает образовавшиеся трещины.

В комментариях под постом многие пользователи предложили парламентарию также удалить свой аккаунт в Facebook.