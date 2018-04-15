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Депутат демонстративно растоптал iPad в ответ на американские санкции
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Депутат демонстративно растоптал iPad в ответ на американские санкции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский растоптал свой iPad в ответ на антироссийские санкции США. Видеозапись он опубликовал в воскресенье, 15 апреля, на своей странице в Facebook.
На кадрах видно, как он давит ногами гаджет, а затем показывает образовавшиеся трещины.
В комментариях под постом многие пользователи предложили парламентарию также удалить свой аккаунт в Facebook.
Объясняя свой поступок местному изданию «ВИD», Петровский напомнил слова премьер-министра и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, советовавшего отказаться от американских товаров. «Те, кто в партии не для болтовни, те, кто готовы отвечать, должны начать с себя. И думаю, что и Медведев и [спикер Госдумы Вячеслав] Володин должны к этому флешмобу присоединиться, иначе не честно», — заявил депутат.
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