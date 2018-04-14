«Как стиральная доска»: плитка в парке Металлургов пошла волнами

Жители Самары остались недовольны ремонтом парка 50-летия Октября. Здесь после схода снега свежеуложенная плитка пошла волнами. Об этом 63.ru сообщила местная жительница.

По ее словам, вся площадка перед памятником с вечным огнем похожа на стиральную доску.

— Зимой весь парк металлургов закатали в плитку. С приходом весны она вся вспучилась и провалилась. Особенно возле вечного огня. Посмотреть бы в глаза тому, кто это сделал. В парке ведь дети катаются на великах и самокатах, одно неосторожное движение и все — привет, травмпункт, — посетовала жительница Самары.

К реконструкции парка Металлургов строители приступили в начале августа прошлого года. На ремонт выделили средства из областного и городского бюджетов. Первый этап обошелся в 70 миллионов рублей, второй — в 58 миллионов. Смету для третьего этапа, который завершится в мае 2018 года, пока что корректируют.

Специалисты уже отреставрировали входные группы, оборудовали тротуары и дорожки, установили ограждение вокруг озера, отремонтировали фонтан, танцплощадку и оформили детские площадки.