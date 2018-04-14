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Чакская война: как в Южной Америке белые офицеры победили гитлеровцев
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Чакская война: как в Южной Америке белые офицеры победили гитлеровцев 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
В прошлом году исполнилось 80 лет, как армия Парагвая наголову разбила войска Боливии в Чакской войне, в результате чего между странами был подписан мирный договор. Парагвайскими военными соединениями командовали русские офицеры-белоэмигранты, а боливийскими — элита армии кайзеровской Германии.
Кундт был самонадеян
Причиной этой войны между Парагваем и Боливией, начавшейся в 1932 году, стал территориальный конфликт интересов по поводу полупустынного южно-американского региона Гран-Чако, где, по предварительным оценкам, должны были находиться большие природные запасы нефти.
Боливийская армия тренировалась немцами — высшими офицерами, которые эмигрировали в Боливию, когда Германией была проиграна Первая мировая война. В свое время в качестве советника там побывал и главный гитлеровский штурмовик Эрнст Рем. У боливийцев служили 120 немецких офицеров под командованием генерал-майора Ганса Кундта. Солдаты боливийской армии носили кайзеровскую форму и проходили обучение в соответствии с прусскими военными стандартами. [С-BLOCK]
Кундт после объявления войны пообещал «молниеносно сожрать русских». Немцы знали против кого им придется воевать: парагвайская армия была усилена 80 русскими офицерами-белоэмигрантами, прошедшими Первую мировую, а также Гражданскую войну в России. Генштаб армии Парагвая возглавлял деникинский генерал Иван Беляев, русские офицеры командовали полками, батальонами и дивизиями.
В намерения Кундта входила лишь краткосрочная война, которую он собирался завершить в два-три месяца. Основания для таких стратегических планов действительно были — боливийская армия располагала отличным вооружением, тогда как парагвайские солдаты представляли собой плохо организованные соединения без боевого опыта.
Гладко было на бумаге
Противники были осведомлены о боевых стилях каждой стороны — сказывался опыт Первой мировой войны, где немцам приходилось сражаться с русскими. Кундт надеялся на то, что наличие броневиков и троекратно превосходящей противника живой силы обеспечит боливийской армии быструю победу малой кровью.
Но на деле немецкая стратегия столкнулась с русской тактикой. Сначала боливийской армии удалось углубиться на парагвайскую территорию на довольно большое расстояние. Однако парагвайские партизанские соединения сумели отрезать боливийцев от их тылов и тем самым лишить продовольствия и боеприпасов. Созданная белоэмигрантским капитаном Сергеем Щетининым с «чистого листа» система парагвайской противовоздушной обороны перебила всю боливийскую военную авиацию. [С-BLOCK]
В 1933 году боливийцы дважды неудачно штурмовали стратегически важный город Нанаву, взятие которого открыло бы им дорогу к парагвайской столице Асунсьон. Русские офицеры приказали заминировать подходы к городу, эти нашпигованные взрывчаткой территории опутывала колючая проволока. Были вырыты окопы, возведено множество дотов с пулеметными гнездами. Фронтовики братья Оранжереевы обучили парагвайских солдат жечь вражеские танки из укрытий. Боливийцы, руководимые немцами, несли колоссальные потери в лобовых атаках (только за неделю боев они потеряли 2 тыс. человек, а парагвайская армия — всего 249). Они называли наших белых эмигрантов «русскими дьяволами».
Опозоренный Ганс Кундт был отправлен в отставку, а парагвайские войска под русским командованием вскоре перешла в наступление. В декабре 1933 года в сражении у Кампо-Виа парагвайцы окружили две дивизии боливийцев, уничтожив более 2 600 человек и взяв в плен 7500 военных. В следующем году так же успешно закончилась битва у Эль-Кармена. А к 1935 году у боливийцев уже не осталось никаких ресурсов, чтобы продолжать войну.
В Парагвае наших помнят до сих пор  В Чакской войне погибли шесть российских офицеров-белоэмигрантов. В Асунсьоне именами каждого из них названы улицы: есаула Орефьева-Серебрякова, капитана Бориса Касьянова, капитана (по другим данным, майора) Николая Гольдшмидта, гусара Виктора Корниловича, ротмистра Сергея Салазкина и казачьего хорунжего Василия Малютина.
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