Сотрудницы нижегородского «Перекрестка» попали на видео, когда «освежали» товар 

6 апреля в 8.27 нижегородец Павел увидел, как сотрудницы «Перекрестка» переупаковывает кексы.
— Что вы сейчас делаете? — спросил он одну из них.
— Перефасовываю, — растеряно ответила женщина.
— То есть вы старую дату срываете, новую клеите, да?
Женщина кивнула.
— А товар-то старый получается?
— Все вопросы к продавцам, — махнула она рукой в сторону.
Павел рассказал NN.RU, что в этом магазине наблюдает такую картину не в первый раз.
— Там хоть каждое утро снимай. В ход все идет: сыр, сосиски, выпечка. В ответ говорят, то «смена цены», то «ой, ошиблись» и всю пачку товара кидают в урну, то разбегаются.
Ситуацией уже заинтересовались в Роспотребнадзоре.
В «Перекрестке» же видеозапись прокомментировали так:
— Перефасовка товара происходит в том случае, если срок годности товара не истёк, но прошло изменение цен, обновляется инфо на этикетке, — прокомментировал представитель пресс-службы «Перекрестка». — Весь просроченный товар снимается с продажи, списывается, и утилизируется. На всю продукцию имеются заводские этикетки товара, а также ведутся журналы, куда вносится количество нарезанного товара, дата и время нарезки. Для продукции собственного производства ведется бракеражный журнал с датой и временем выхода продукции. Срок реализации товара можно проверить по записям в данных журналах.
Ранее мы рассказывали, что шокирующее фото сделала нижегородка в сетевом магазине.