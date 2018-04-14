Сотрудницы нижегородского «Перекрестка» попали на видео, когда «освежали» товар

6 апреля в 8.27 нижегородец Павел увидел, как сотрудницы «Перекрестка» переупаковывает кексы.

— Что вы сейчас делаете? — спросил он одну из них.

— Перефасовываю, — растеряно ответила женщина.

— То есть вы старую дату срываете, новую клеите, да?

Женщина кивнула.

— А товар-то старый получается?

— Все вопросы к продавцам, — махнула она рукой в сторону.

Павел рассказал NN.RU, что в этом магазине наблюдает такую картину не в первый раз.

— Там хоть каждое утро снимай. В ход все идет: сыр, сосиски, выпечка. В ответ говорят, то «смена цены», то «ой, ошиблись» и всю пачку товара кидают в урну, то разбегаются.

Ситуацией уже заинтересовались в Роспотребнадзоре

В «Перекрестке» же видеозапись прокомментировали так:

— Перефасовка товара происходит в том случае, если срок годности товара не истёк, но прошло изменение цен, обновляется инфо на этикетке, — прокомментировал представитель пресс-службы «Перекрестка». — Весь просроченный товар снимается с продажи, списывается, и утилизируется. На всю продукцию имеются заводские этикетки товара, а также ведутся журналы, куда вносится количество нарезанного товара, дата и время нарезки. Для продукции собственного производства ведется бракеражный журнал с датой и временем выхода продукции. Срок реализации товара можно проверить по записям в данных журналах.

Ранее мы рассказывали, что шокирующее фото сделала нижегородка в сетевом магазине.