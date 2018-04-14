В Пентагоне назвали секретными доказательства химической атаки в Думе 

Так журналистам сказала официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт.
«Многое из этого связано с разведкой. Я рада показывать доказательства, если я могу это сделать. Но мы очень уверены в принятом решении», — сказала Уайт.
Сегодня рано утром США, Великобритания и Франция обстреляли, как утверждается, объекты, связанные с химической программой режима Башара Асада. По официальным данным Пентагона, все три намеченные цели успешно поражены. На атакованных объектах было некоторое количество химических и нервно-паралитических веществ. В Вашингтоне заверяют, что «риск утечки был минимизирован».