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В Пентагоне назвали секретными доказательства химической атаки в Думе
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В Пентагоне назвали секретными доказательства химической атаки в Думе 

Говорит Москва 1 час назад
Так журналистам сказала официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт.
«Многое из этого связано с разведкой. Я рада показывать доказательства, если я могу это сделать. Но мы очень уверены в принятом решении», — сказала Уайт.
Сегодня рано утром США, Великобритания и Франция обстреляли, как утверждается, объекты, связанные с химической программой режима Башара Асада. По официальным данным Пентагона, все три намеченные цели успешно поражены. На атакованных объектах было некоторое количество химических и нервно-паралитических веществ. В Вашингтоне заверяют, что «риск утечки был минимизирован».
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