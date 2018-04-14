Как появился русский народ: главные предания

У многих народов легенды связывают их начало с неким прародителем, в незапамятные времена пришедшим откуда-то и породившим новое племя. Часто при этом в качестве родоначальников выступают родные братья. Классическим примером такой легенды является миф об основании древнего Рима Ромулом и Ремом — потомками Энея, спасшегося из разорённой греками Трои . Похожая легенда, но о трёх братьях, из которых младший стал царём, была записана в V веке до н.э. Геродотом для скифов. В Средние века подобные легенды, по аналогии, придумали себе славянские народы.

Рус — родоначальник русского племени

Первая славянская легенда о Русе была записана в «Великой хронике о Польше , Руси и их соседях», созданной в Польше не ранее XIV века. Она объединила эту легенду с записанной в начале XIV столетия в Чехии легендой об образовании Чешского и Польского королевств двумя братьями по именам Чех и Лех соответственно. Составитель польской «Великой хроники» добавил к этим братьям третьего, по имени Рус. Легенда приобрела популярность и авторитет благодаря включению её знаменитым польским историком Яном Длугошем (1415-1480) в свою «Историю Польши». Но западные славяне не были первыми, кто приписал русским происхождение от Руса. Это имя фигурирует в более древних восточных сказаниях. Ещё в Х веке византийский автор св. Симеон Метафраст (Симеон Логофет) упоминал, что народ «Росы, или дромиты [бегуны по-гречески, происхождение этого прозвища неоднозначно — Я. Б.], получили своё имя от некоего могущественного Роса». Персидский источник XII столетия сообщал, что Рус и Хазар были родными братьями. Рус, так как ему не было удела в царстве, обосновался на сыром болотистом острове. Здесь источник явно воспроизводит свидетельство ибн-Русте (Х век) об «острове Русов», про который учёные давно спорят, что это было и где он находился. Согласно этой персидской или арабской легенде о Русе и Хазаре, на остров к Русу пришёл Славянин, но Рус побил Славянина, и тот поклялся впредь мстить Русу. Впрочем, многие историки обращают внимание на то, что термин «сакалаба», которым арабы и персы прозвали славян, они относили вообще к светловолосому и светлоглазому населению Северной Европы, нередко называя так скандинавов, финно-угров и даже часть тюрок.

Словен и Рус Вряд ли составитель русского «Сказания о Словене и Русе» пользовался персидским источником, но он, несомненно, читал сказание о Чехе, Лехе и Русе Яна Длугоша или кого-то ещё из западнославянских авторов. Само это «Сказание» появляется в первой половине XVII века. Обычно предполагают авторство новгородского митрополита Киприана, хотя есть и другие версии. Первоначальный вариант «Сказания» говорит только о двух братьях. В 3099 году «от сотворения мира» (2409 г. до н.э.) Рус и Словен пришли со своими подданными с берегов Чёрного моря на берега Ильменя и основали здесь города Славенск (будущий Великий Новгород) и Русу (нынешняя Старая Русса). «Сказание» вписывает деятельность Руса, Словена и их мифических потомков в известные события ветхозаветной и античной истории, а также объясняет те или иные названия, в которых слышатся корни Рус— или Слав-, наследием этих двух братьев. В некоторых вариантах «Сказания» упомянута их сестра Ильмера, по имени которой якобы назвали озеро Ильмень. «Сказание о Русе и Словене» это и пример старинной исторической фантастики, предшественницы современного жанра альтернативной истории, и пример народной этимологии, выводящей географические названия от собственных имён мифических личностей — точно так же, как миф о братьях Кие, Щеке, Хориве и их сестре Лыбеди, воспроизведённый автором «Повести временных лет».

Славен, Скиф и Вандал

В «Истории российской» Василия Никитича Татищева (1686-1750), написанной в 30-40-е годы XVIII столетия, миф о Словене и Русе трансформируется в сказание о Славене и других его братьях, обрастает новыми живописными подробностями и действующими лицами. Татищев ссылался на Иоакимовскую летопись. Многие историки считают, что Татищев сам выдумал все эти подробности, неизвестные в других дошедших до нас источниках. Другие, с большим основанием, полагают, что Татищев действительно пользовался некоей летописью, представлявшей собой талантливо написанное сочинение и, при отсутствии в то время научной критики источников, доверчиво воспроизвёл её сведения. Татищев ничего не пишет о Русе. У Славена был брат по имени Скиф. Откуда они пришли, Татищев не сообщает, упоминает лишь, что они завоевали многие страны по Дунаю и Чёрному морю. Славен оставил править на Дунае своего сына Бастарна (фракийский или иранский народ бастарны известен по античным источникам), а сам отправился на север, где основал Славенск, или Великий град. Славену, по его смерти, наследовал в Великом граде его сын Вандал. Его свойственники Гардорик (Гардарикой назывался Новгород в скандинавских сагах) и Гуннигар с войском славян, руси и чуди ушли на запад и не стали возвращаться. У Вандала было три сына:

Избор, (один из древнейших русских городов, где, по летописям, княжил мифический брат Рюрика Трувор, — Изборск), Владимир и Столпосвят. Они основали города и назвали их в свою честь.

Гостомысл, русь и варяги

По смерти братьев единственным наследником всего царства остался Владимир. Уже в девятом поколении от него страною правил Буривой. Он воевал с варягами, побеждал их и как-то завоевал всю их страну — Бярмию (Биармией в скандинавских сагах именовалась загадочная богатая страна где-то на севере). Однако в итоге потерпел там поражение и погиб, а варяги захватили Великий град и наложили дань на славян, русь и чудь. Обратим внимание, что Татищев чётко разделяет русь и варягов — они для него разные народы. В другом месте он говорит, что русь это финское племя, как и чудь. Жители Великого града послали к умиравшему от ран, но ещё живому Буривою в Биармию с просьбой отпустить к ним на княжение его сына Гостомысла, и тот уважил их просьбу. Гостомысл победил варягов и навёл на них страх. Но в войнах погибли все сыновья Гостомысла. Когда Гостомыслу пришла пора умирать, он призвал волхвов из Земиголы (латышское племя) для совета, и те предрекли ему, что наследника его власти родит его дочь. Гостомысл не поверил, однако вскоре увидел вещий сон, и понял, что волхвы сказали правду. Перед смертью Гостомысл созвал к себе старейшин славян (то есть новгородских словен), руси, чуди, мери, веси, кривичей и дреговичей и завещал им просить князя у варягов. По их просьбе пришёл княжить Рюрик с родом своим. А Рюрик и был, оказывается, сыном средней дочери Гостомысла, Умилы, выданной в своё время замуж за варяжского князя. Компилятор XVII или начала XVIII века, чьим сочинением воспользовался Татищев (если только не он сам это сочинил), довольно умело соединил известия о самых разнообразных народах и странах, содержавшиеся в русских и польских летописях, скандинавских сагах и античных историях. Возможно, есть там и какая-то крупица подлинных исторических сведений, но из-за давности времён распознать её практически невозможно.