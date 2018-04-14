Ещё
Будете на речку с вёдрами ходить: директор Водоканала объяснил, почему мы пьём плохую воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Будете на речку с вёдрами ходить: директор Водоканала объяснил, почему мы пьём плохую воду 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ростове Великом чиновники встретились с жителями, чтобы обсудить проблему ужасной воды, которую приходится пить людям. Сперва из кранов текла жидкость с запахом навоза, затем перехлорированная. Что теперь?
— Благодаря нам самим река, откуда идёт забор воды, превратилась в помойку, — начал своё выступление генеральный директор южного Водоканала Ярославской области Андрей Викулин. — Главный врач Ростовской больницы принял решение прекратить гиперхлорирование воды. Мутность и цветность воды останется с нами — наш водоканал с его оборудованием не сможет очистить лучше. Нужно разговаривать с правительством области. На сегодняшний момент «Водоканал» — государственное предприятие, практически банкрот. А если мы зарплаты платить перестанем, то нам придётся закрыться, будете ходить на речку с вёдрами.
Скандал в Ростовском районе начался, когда из кранов в домах потекла вонючая вода — пахло навозом. Оказалось, он попал в воду ростовцев, когда оттаяли поля в районе. На этих полях местное сельхозпредприятие складывало навоз. Ситуация накалилась настолько, что люди вышли на митинг.
76.ru: последние новости
Дадим стране огня! Девушка из Ярославля стала новой солисткой «ВИА Гры» «Пойдём против власти»: коммунистов отправили митинговать против ввоза мусора к туалетному фонтану В Ярославском районе 37-летнего мужчину нашли мёртвым недалеко от дома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии256
Эрдоган поддержал США535
Асад сделал заявление после удара США541
Раскрыты принципиально новые данные по делу Скрипаля115
«Россию ждет розовый понедельник»86
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение