В Волгограде под ногами лежат зубы акул, плескавшейся в воде 50 миллионов лет назад

Волжский палеонтолог нашел зубы древних акул рядом с администрацией Советского района Волгограда . По словам эксперта, удивительные артефакты пролежали в земле примерно 50 миллионов лет.

— Я давно исследую этот район. После земляных работ тут прямо на поверхность земли вышли отложения океана, который плескался 50 миллионов лет назад, — увлеченно рассказывает член палеонтологического общества при Академии наук Александр Ярков. — В фосфоритах я нахожу не только зубы акул, но и останки крупных костистых рыб. Например, гигантских скумбрий.

По одним лишь мощным клыкам древних обитателей океана Александр Ярков может определить род, вид акулы и даже ее привычный рацион.

— Эти артефакты я собираю, словно грибы. Вчера нашел зубы длиной примерно два сантиметра. Иногда попадаются клыки настоящих гигантов — в пасти у 10 — метровой акулы были зубы размером с ладонь. Надо успеть быстрее — за зеленой травой я уже не смогу рассмотреть чего — то по — настоящему интересного, — продолжает Александр Ярков. — Кстати, такие же отложения я нашел на Мамаевом кургане. Зная геологию, я всегда слежу за раскопками, которые проводят коммунальщики. В молодых коричневых слоях вряд ли найдешь что — то стоящее. А вот пески зеленого цвета — настоящая кладезь исторических артефактов.