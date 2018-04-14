Пять рыбацких деревень Вьетнама, которые очаровывают нетронутой красотой

Эти рыбацкие деревни совсем не изменились, несмотря на интенсивное развитие туризма, поэтому вы еще можете успеть получить удовольствие от их посещения

Ham Ninh

Скрытая жемчужина или «вьетнамские Мальдивы

Туристический бум последних лет мало что изменил в деревне Ham Ninh, расположенной у подножия горы Duong Dong. Местные жители до сих пор живут в тех же, что и прежде, соломенных хижинах, и ловят всё тех же креветок и рыбу, добывают жемчуг и морские огурцы, чтобы заработать себе на жизнь.

Эту находящуюся всего в двадцати километрах к югу от города Зыонг-Донг, столицы острова Фукуок, деревню, можно без преувеличения назвать древней бесценной жемчужиной, обладающей нетронутым временем шармом и первозданной красотой, которая еще не разрушена туристическим потоком, постепенно накрывающим крупнейший остров Вьетнама

Никто точно не знает, когда появилась эта древняя деревня, но она стала обязательным местом для посещения туристов, когда они приезжают отдыхать на гламурный остров у юго-западного побережья провинции Кьензянг.

Восход солнца — это лучшее время, чтобы увидеть деревню и то, как на песчаный пляж и мшистые скалы медленно наплывает новый день. Морепродукты, особенно крабы, являются обязательным блюдом, которое нужно попробовать, если вы не хотите, чтобы ваше путешествие было пустой тратой времени.

Mui Ne Пёстрая картинка на южном центральном побережье

Муйне , когда-то сонной рыбацкой деревеньке, сейчас все еще удается сохранить кое-что из своего пошлого очарования.

Расположенная всего в двадцати трёх километрах от центра города Фантхьет , деревня Муйне очаровывает своим великолепным природным ландшафтом и шумными, но простыми мелодиями прибрежной жизни.

Просто превратитесь в рыбака на целый день и получите поистине незабываемые впечатления.

Lang Co Застенчивая девушка между небом и землей

Lang Co расположена в одноименном заливе, который получил мировую известность после того, как в 2009 году международная Ассоциация World Bays, основанная в Берлине в 1997 году, признана его самым красивым заливом в мире.

Деревня сохраняла свою первозданную прелесть на протяжении более двух веков, что вызвает интерес как у отечественных, так и у иностранных туристов.

Безусловно, вам стоит посетить деревню Lang Co, которая находится в шестидесяти двух километрах от бывшего имперского города Хюэ и в тридцати восьми километрах от Дананга. Приезжайте обязательно до того, как начнется туристическая лихорадка, о наступлении которой свидетельствуют множество роскошных курортов и ресторанов, которые в последнее время всё чаще появляются здесь.

Cai Beo Задумчивая плавучая деревня

Одна из старейших рыбацких деревень во Вьетнаме, которая ведёт свою родословную на протяжении уже тысячи лет, все еще остается незамеченным сокровищем острова Cat Ba, который находится примерно в сорока пяти километрах к востоку от города Хайфон

Рыбацкая деревня Cai Beo состоит из 300 семейных хижин на воде. Люди здесь издавна живут ловлей и разведением рыбы. Это акварельная картина, где дома, поднимающиеся над зеленой прозрачной водой, окруженные сверкающими скалистыми горами и накрытые голубым небом как будто медленно плывут.

Отправляйтесь на рыбалку с одним из местных жителей, и вы поймёте, как не прост рыбацкий хлеб, убедившись на собственном опыте, что такое местная жизнь с её нестабильным доходом, полная рисков и проблем.

Cua Van Возвышающийся рай в месте всемирного наследия

Если залив Халонг описывают как «сад небесных замков на Земле», то эта рыбацкая деревня выглядит как единственное в своем роде чудо природы, дарованное провинции Куангнинь.

Расположенная в самом сердце объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — залива Халонг, небольшая деревня является домом для более чем 170 семей, чье существование в основном зависит от рыболовства.

После того, как вы побываете здесь, не упустите шанс полюбоваться на известняковые карстовые острова, поднимающиеся из бирюзовых вод, сфотографируйте плавающую рыбацкую деревню, с красочными домами в виде плотов и поучитесь у местных жителей их непростому ремеслу.

В прошлом году деревня Cua Van попала в список топ-30 туристических мест по всему миру, за которые проголосовали читатели американского туристического журнала Travel+Leisure.

В 2015 году американским онлайн-издательством Huffington Post деревня была названа самым очаровательным маленьким городом в мире, и привлекла широкое внимание отечественных и иностранных туристов за свои красочные плавучие дома, великолепные известняковые холмы и извилистые улицы.

Источник: vnexpress.net