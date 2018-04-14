На панорамах Google Maps обнаружили собаку

Рыжий пес попал на панорамы Google Maps. Вероятнее всего, он бежал за автомобилем, из которого велась съемка панорам, вследствие чего неоднократно оказался в кадре.

Животное на карте заметили жители префектуры Кагосима и разместили их в Интернете.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин взял собаку из приюта. Он посетил фестиваль «Пасхальный дар», который проходит в столице на Тверском бульваре, и обзавелся новым четвероногим другом. Соответствующий пост с фотографией он разместил в своем Twitter.

24‐летний американец Рид Херджо выбрал жестокий способ добиться «красивой жизни». Он наносил своему щенку увечья и собирал пожертвования на ресурсе краудфандинга.