Владимир Познер: «Очень мало кто напишет „Тотальный диктант“ без ошибок»

Мировая акция по проверке грамотности «Тотальный диктант — 2018» стартовала сегодня, 14 апреля, в более чем тысяче городов по всему миру. В этом году его пишут на всех шести континентах, включая сотрудников полярных станций, космонавтов на МКС, альпинистов и пассажиров самолетов.

Автор текста «Тотального диктанта» — писатель Гузель Яхина . Она лично прочитала его в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке . Этот текст войдет в новый роман Яхиной «Дети мои», посвященный одному дню из жизни учителя немецкой словесности, жителя немецкой колонии на Волге.

На родине «Тотального диктанта», в Новосибирском госуниверситете диктант прочитал голосовой помощник компании «Яндекс» — «Алиса». Для робота в компании разработали специальный «навык» чтения и добавили команды, позволяющие управлять процессом диктовки.

Чтецы диктанта назвали его текст непростым. Один из чтецов, экс-директор Исаакиевского собора Николай Буров отметил, что некоторые в процессе написания обращались за разъяснениями по поводу слов, которые еще не успели устареть, таких как «шалопай» или «наличники». Это свидетельствует о том, что словарный запас потихоньку оскудевает. Народный артист Михаил Боярский прочитал «Тотальный диктант» в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. В аудитории примерно на 100 человек свободных мест не было. Участники акции встретили актера аплодисментами.

Михаил Боярский артист «Замечательно прошло все, такой энтузиазм людей, несмотря на такие события, которые творятся в мире, все как-то занимаются своими мирными делами, как будто ничего не происходит, что меня и радует, что какой-то оптимизм у людей есть. Довольно сложные были задания, предложения сложносочиненные с подчинениями, с причастными, деепричастными оборотами, и это не каждому по зубам. По крайней мере, я бы наверняка ошибся, но я диктовал, и мне было приятно вставлять знаки препинания интонационные, чтобы как-то помочь тем, кто сдает экзамен. Очень с большим вниманием отнеслись, пришли — полный зал народу, все будут ждать результата, и это здорово, что такое внимание к русскому языку. Раньше все учили английский, французский, китайский, какой угодно, а сейчас вот к русскому языку серьезное внимание. Это очень радует, потому что это поколение, которое пишет смс, довольно безграмотное, и нужно эти пробелы упразднять».

Владимир Познер советский и российский тележурналист, телеведущий «Было несколько сот человек в очень большом зале, как всегда, было больше девушек, чем мальчиков, причем заметно больше, но это всегда так в нашей стране. Текст был непростой, в особенности, с точки зрения знаков препинания, потому что сами слова не такие уж были сложные, а вот, поскольку там и прямая речь, и косвенная, то со знаками препинания там люди помучаются, и в этом смысле он был непростой, хотя хороший, симпатичный текст, вполне на уровне хорошего русского языка. Но думаю, очень мало кто напишет его без ошибок совсем».

Татьяна Кузьмичева, студентка магистратуры журфака МГУ , писала «Тотальный диктант» впервые в жизни, в школе, расположенной в районе Крылатское.

Татьяна Кузьмичева студентка магистратуры журфака МГУ «Все прошло отлично, писала я в школе в Крылатском. Так получилось, что я в последний момент попала на регистрацию, поэтому места было уже мало, я попала в Крылатское. Читала там актриса Мария Берсенева . В принципе, мне диктант понравился, я бы не сказала, что лично мне было сложно. В принципе, у меня там вопросы для себя остались по пунктуации в двух местах, а так диктант достаточно посильный, который, в принципе, могут написать все, кто более-менее русский в школе учил. При этом достаточно интересный текст, неплохой, интересный диктант, именно с точки зрения языка, стиля, той же пунктуации. То есть было над чем подумать, но при этом это был не какой-то неподъемный материал. И я рада, что пошла на это событие в первый раз в своей жизни».