Управы на них нет

Дворник Андрей молча собирал в ведро бутылки из-под водки разного калибра и названий. Судя по этикеткам тот,

кто « утилизирует» алкогольную тару одним махом из окна квартиры или балкона, не принадлежит к группе малоимущих.

Горячительное употребляет элитное. Зато правила приличия для него не писаны.

Вычислить хозяина тары не сложно, каждый знает жильцов своего подъезда, их пристрастия и привычки.

Но вступить в разборки с нарушителями порядка никому не хочется: не соседское, мол, это дело.

Ну, тогда и ждите, когда бутылка влетит кому-то в голову, а не потушенный окурок приведет к пожару. Не хотите связываться сами, позвоните участковому или в управляющую кампанию.

Нельзя же терпеть, когда у вас под носом горы бутылок, окурков, пакетов и других отходов.

Если в девятиэтажках по улице Безыменского, в домах №№ 19, 21, 23 трудно определить, кто заплевал газоны под балконами, то в пятиэтажке по С. Соколенка, дом 5 курильщики на виду у всех, окурками усыпан газон под балконами первого подъезда с тыльной стороны здания.

«Сыском» заняться не хотят и дворники, которые гребут окурки под балконами не только за свою зарплату, но и за тех, кому не мешало бы иск предъявить.

Владимирцы на этот счет без эмоций,

а вот Анна Горская из Мурома высказалась в ФБ сети интернет, вызвав реакцию неравнодушных и возмущенных безобразием курильщиков пользователей. « Собаки-люди… одни чибки кругом. Собакам — скотине простительно, а вот людям… Где жрут там и …, руки, ноги есть и с мозгами вроде как все в порядке, а вот порядок в общественном месте поддержать не могут», — последовал отклик на ее публикацию фото, приведенного выше.

Мало того, что окурками в разной степени заплеваны дворы почти каждого многоквартирного дома в областном центре,

кто-то из соседей получает на голову настоящие плевки с верхних этажей.

Тут, конечно, начинаются разборки: голова — то своя, а дворы общие.

Со 2 по 3О апреля во Владимире объявлен весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. Глава администрации города Андрей Шохин обратил особое внимание на выявление и расчистку несанкционированных свалок, а также на уборку территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.

На 21 апреля назначен первый в этом году общегородской субботник.

Но во дворах многоэтажек, где уже газоны подсохли, пока не видно активных работ. Только дворники, которым управляющие компании дали соответствующие указания вычистить газоны во дворах, с усердием принялись за работу.

Есть дома, где на газонах уже пошли в рост цветочные растения, которые заботливо оберегаются жильцами, следящими за порядком на своей территории. Таких во Владимире немало. Но немало и таких «картинок», пройти равнодушно мимо которых нельзя.

Но жители проходят. Ждут, когда кто-то, кого-то призовет к порядку, пристыдит, накажет.

Может в ходе месячника провести массовый рейд общественности по выявлению тех, кто мусорит и пакостит, неужели на них управы нет?