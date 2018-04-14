«Полностью отказалась от сладкого»: Мария Погребняк готовится к лету

Модель и дизайнер Мария Погребняк решила привести свою фигуру в идеальный вид в преддверии наступления лета. Об этом она сообщила своим поклонникам в Инстаграме, рассказав и о способах, которыми собирается пользоваться для достижения цели, вызвав массу разговоров по поводу ее внешности среди Интернет-пользователей.

Супруга известного российского футболиста и многодетная мама в очередной раз выложила в микроблог рассказ о своей фигуре. Даже несмотря на то что худоба девушки и так постоянно обсуждается в сети, она заявила, что полностью отказалась от некоторых продуктов, чтобы довести свое тело до идеальных пропорций за время, оставшееся до лета. «Готовимся к лету! Я сейчас полностью отказалась от сладкого, мучного, жирного! Больше свежих овощей, отварной рыбы, курицы, ну, и конечно, подключаем спорт и массаж!»

Такие известия от Марии снова вызвали горячее обсуждение среди пользователей социальной сети. Они в очередной раз начали переубеждать Погребняк, пытаясь донести до нее то, что ее фигура и так уже вызывает у них переживания и даже принялись давать советы, как, наоборот, набрать хоть немного веса. «У вас кожа и кости! Хотите отказаться от кожи?» «Мария, а Вы что не пьёте таблетки которые подавляют аппетит? Мне казалось все звёзды и модели именно таким способом отказываются от вкусненького!» «А я бы вам, наоборот, мучного посоветовала бы!» «Кому— кому, но вам-то явно худеть некуда!» «Куда?! Чтобы в обмороки падать?» «Мария, Вы очень худая, не нужно вам ни от чего отказываться. Худеть нечему!» «Скелетина решила заскелетиться?» «Итак Бухенвальд уже. Что останется?» Впрочем, некоторые все же отметили, что это скорее вынужденная мера. Они заявили, что у Марии полные щеки и если знаменитость хоть чуть поправится, то они совсем округлятся, и именно поэтому девушке приходится держать себя в форме.

А несколько дней назад Погребняк рассказала подписчикам, как быть привлекательной многодетной мамой.