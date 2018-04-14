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Мэрия назвала улицы, на которых станет чище
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Мэрия назвала улицы, на которых станет чище 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Петрозаводск говорит
С понедельника карельскую столицу будет убирать тротуарный пылесос.
Сегодня механизированные звенья компании ООО «ТехРент» производят очистку газонов и тротуаров на улице Кирова, проспекте Карла Маркса, Первомайском проспекте в Петрозаводске.
По информации пресс-центра мэрии, ручная уборка мусора производится на тех улицах, где уже сошел снег. Бригады очищают от зимнего смета центр города, Зареку, Кукковку и Октябрьский район. Мобильные звенья сейчас работают на улице Гоголя — на участке от ул. Энгельса до ул. Антикайнена.
В воскресенье они уберут участок от улицы Антикайнена до Гоголевского моста, затем будут двигаться по Первомайскому проспекту со стороны ул. Заводской до ул. Мелентьевой.
— Для очистки проезжей части улиц используется специальная машина-пылесос,
— говорится в сообщении пресс-центра администрации.
Отмечается, что с понедельника механизированная уборка будет усилена — на линию выйдет тротуарный пылесос.
Активную фазу работ по очистке городских территорий планируется завершить к первым майским праздникам.
По материалам: ptzgovorit.ru
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