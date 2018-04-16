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Память освобождавших страну советских героев почтили в Польше
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Память освобождавших страну советских героев почтили в Польше 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На юге страны после реставрации открылось кладбище, на котором были захоронены сотни советских солдат.
В городе Прошовицы на юге Польши после рестраврации открылось кладбище, где захоронены почти семь сотен советских солдат. Торжественная церемония прошла в минувшую субботу, 14 апреля. В открытии мемориала приняли участие и российские, и польские ветераны.
Кладбище местные власти не могли привести в порядок несколько десятков лет, поэтому к делу подключились общественники. Мемориал удалось восстановить силами общественной организации «Курск».
В окрестностях Прошовиц в 1944 горду шли ожесточенные бои. Освобождением города от фашистов занимался 1-й Украинской фронт.
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