Клумбы и цветники займут гектар

Городские цветники вскоре заиграют по-новому. Глава администрации Андрей Шохин распорядился о обустройстве муниципальных цветников.

В 2018 году площадь клумб и цветников составляет порядка 10 тысяч квадратных метров. Цветочные композиции будут украшать парки, скверы, площади, главные улицы города и знаковые места. На пересечении Ерофеевского спуска и Лыбедской магистрали установят крейсер — «Алые паруса», на перекрёстке улицы Горького и проспекта Строителей обновят, полюбившегося горожанам, цветочного ослика. На главных магистральных улицах вывесят кашпо и поставят вазы.

В мэрии отмечают, что подготовка к сезону озеленения началась минувшей осенью с обустройства цветников раннего цветения. «При благоприятных природных условиях к началу мая на клумбах распустятся тюльпаны, а всего в этом году на улицах города Владимира планируют высадить почти 370 тысяч цветов и декоративных растений. Треть из них муниципальные флористы вырастят в собственной теплице», — сообщают в пресс-службе города Владимира.

В МКУ «Благоустройство» решили сократить закупки рассады у сторонних поставщиков и организовать производство цветочной рассады своими силами. Для этого в промзоне установили теплицу площадью в 500 кв. метров. В 2018 мощности теплицы обеспечат треть города растениями для цветников. Через год «тепличную плантацию» планируют расширить.

Сейчас в теплице всходят посевные георгины, цинии, петуньи, бегонии, сальвии, агератумы, бархатцы и колеусы. Ближе к июню они заменят на уличных клумбах отцветшие тюльпаны.

«Разорение начинается сразу после первой весенней высадки. Тайные цветоводы выкапывают и увозят рассаду на свои личные участки и дачи. Подходят к вопросу по-деловому — с лопатками и ведрами, видимо, считая: если казенное, значит, ничье. Городские цветники устроены на деньги всех горожан, а тратить дополнительные средства на восстановление изуродованных клумб слишком накладно», — говорит главный цветовод города Ирина Кузьменко

В мэрии просят цветочных воришек прекратить вырывать цветы и похищать вазы с улиц города.