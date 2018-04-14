Ещё
Завтра в Костроме пройдет квартирник в поддержку бездомных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завтра в Костроме пройдет квартирник в поддержку бездомных 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Завтра, 15 апреля, в Костроме состоится благотворительный квартирник «Дорога домой», в рамках которого соберут средства для костромской ночлежки для бездомных, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Мероприятие проходит в четвертый раз, и вновь оно обратит внимание на проблемы бездомных людей, и на необходимость помогать им.
В этом году на квартирнике выступят группы «Клондайк», «Княжая пустынь», исполнители Полина Чиркина, Константин Солнцев, Анастасия и Светлана Матюхины, Анастасия Велесова, Алёна Егорова и Андрей Гусев. Кроме того, вы попадете на благотворительную ярмарку изделий от костромских мастеров и ремесленников. С детьми будут работать профессиональные аниматоры, так что не бойтесь брать их с собой.
Квартирник начнется в 14:00 в здании Дома творчества юных на улице 1 Мая, 12. Попасть на него можно за добровольное пожертвование, размер которого вы определите сами.
k1news.ru: последние новости
17 мгновений весны в Костроме: фотографии, которые заставят вас улыбнуться Костромским охотникам скоро разрешат отстреливать пернатую дичь Космический туризм: какие космонавты бывали в Костроме?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии252
Эрдоган поддержал США532
Асад сделал заявление после удара США540
Раскрыты принципиально новые данные по делу Скрипаля115
«Россию ждет розовый понедельник»85
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение