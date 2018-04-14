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АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» вышло на новый уровень, убедился замгубернатора ЯНАО Сергей Карасёв
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АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» вышло на новый уровень, убедился замгубернатора ЯНАО Сергей Карасёв 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
— Это самый передовой уровень и для округа, и для России в целом, — отметил заместитель губернатора Сергей Карасёв, посетивший Ноябрьск с рабочим визитом. — К слову, по данным мониторинга Минэнерго, а этом плане Ноябрьск всегда занимал лидирующие позиции.
Комплекс мероприятий по повышению энергетической эффективности — это второй этап технического перевооружения центральной котельной Ноябрьска.
Напомним, в прошлом году была организована совместная работа котельной и Ноябрьской парогазовой электростанции, переведенной на систему централизованного теплоснабжения города. На этом горожане забыли о перебоях с горячей водой, даже традиционное летнее отключение заняло считанные дни.
Помимо замены котлов и труб, устаревших горелок и запорно-регулирующей арматуры, установлены современные высокотемпературные газоанализаторы, а также оборудована автоматизированная система управления. Это качественно новый уровень управления технологическими процессами. Он обеспечивает автоматический запуск котла, его остановки и поддержание нагрузки в зависимости от температуры наружного воздуха.
Ноябряне изменения вряд ли ощутят, проблем с отоплением и горячим водоснабжением они не помнят. Хотя иногда капризничают, мол, целый вечер идет грязная вода из крана. Но, как правило, причиной этому оказываются работы в подъезде или другие локальные манипуляции. Зато операторы котельной восторга не скрывают.
— Раньше мы все делали вручную: котлы разжигали, задвижки крутили, — сказала Ирина Дробышева. — Теперь все автоматизировано, любая информация выводится на монитор: работа котлов, насосов, параметры с парогазовой. Мы в реальном времени наблюдаем за процессами и записываем показания.
— Я уже на пенсию собиралась, — поделилась несостоявшимися планами Галина Роговская. — Теперь совсем не хочется, буду работать до ста лет! Все легко стало, даже увлекательно. Вот здесь, на освободившейся площади, мы разведем свою оранжерею. Будет светло, уютно и зелено.
Помимо «бытовых» радостей, новая система позволяет улучшить эффективность производственного процесса, повысить его безопасность, экологичность и экономичность. Так, полезная отдача от работы котлов вырастет на 5-7%, а ремонтировать их придется гораздо реже. Снизится расход топлива и электроэнергии. Сократится количество технологических нарушений.
На этом совершенствование энергосистемы в Ноябрьске не остановится.
–Мы подписали трехстороннее концессионное соглашение с Правительством округа и администрацией Ноябрьска, рассчитанное на 20 лет, — сообщил исполнительный директор АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» Валерий Ольхов. — Планируем замену маломощной паровой котельной ДЕ-16, устаревших поселковых котельных, собираемся модернизировать центральные тепловые сети, внедрить систему «Умные сети» и многое другое.
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