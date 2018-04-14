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Центр в Швейцарии подтвердил, что вещество в Солсбери на вооружении США и Британии — Лавров
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Центр в Швейцарии подтвердил, что вещество в Солсбери на вооружении США и Британии — Лавров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По информации от центра в Швейцарии, в Солсбери было использовано вещество bz, оно было на вооружении США и Британии, в РФ не производилось. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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