Казимира Ястржембский: как одесский «медвежатник» наводил страх на богачей Европы

Он мог вскрыть любой сейф, и делал это виртуозно. В дореволюционной истории России Казимир Ястржембский был больше чем вор — о нем слагали легенды, которые становились основой литературных произведений.

Дореволюционный взломщик

Казимир Ястржембский был, пожалуй, самым загадочным «медвежатником» дореволюционной России, О нем сохранилось не так уж много воспоминаний, если не учитывать домыслы дореволюционных очеркистов, из которых следует, что парень был молод и одарен — изобретательно опустошал банковские сейфы с серьезной защитой.

В августе 1912 года Ястржембский в Нижнем Новгороде ночью вскрыл хранилище городского банка. Наутро было ясно, что опустошены сейфы принадлежат немецкой фирме «Отто Гриль и К», а в них было не больше не меньше порядка 100 тысяч рублей ассигнациями.

Немцы были настолько уверены в том, что их сейфы никто не взломает, что гарантировали это и одному из крупнейших российских банков, с которыми сотрудничали. Пригласили для экспертизы автора сейфовых замков, авторитетного инженера Ганса Шмельца. Но и он не мог понять, как было возможно за столь короткое время взломать наисложнейший сейф. Немцы хотели поймать злоумышленника, чтобы в итоге заполучить его себе в сотрудники — настолько он, по их мнению, был талантлив.

… Через пару дней безнаказанный Ястржембский взломал пару сейфов в местном купеческом банке Самары . Добыча — 150 тысяч рублей.

Интернациональный «медвежатник»

В 1913 году в Берлине на международной выставке рыжеволосый юноша Казимир Ястржембский сумел молниеносно вскрыть сейф фирмы «Отто Гриль и К» «Сименс-Шуккерт» — такова была задача на официальном конкурсе. Незнакомца потом чествовали в ресторане. Ястржембскому вручили солидную денежную премию.

А инженер «Отто Гриль и К» Ганс Шмельц тем временем докладывал полиции, что способ вскрытия сейфа очень уж схож с методикой взлома в нижегородской истории 1912 года. Однако Ястржембского не удалось отловить и на этот раз, он сумел скрыться.

… Об уровне профессионализма «медвежатника» Ястржембского-Шульца (одна из фамилий преступника) говорит тот факт, что министр иностранных дел дореволюционной России Сергей Сазонов выходил с просьбой к германскому правительству задержать и выдать «медвежатника» России. Но очевидно безрезультатно.

Закат «Адмирала Нельсона»

Казимира Ястржембского называли в «узких кругах» «Адмиралом Нельсоном» — в связи с травмой глаза. Говорят, что за махинации с сейфами «Отто Гриль и К» он все же отсидел, и даже после смерти Мишки Япончика стал королем одесского криминального мира. Но это не более чем домыслы.

Легендарный «медвежатник» Казимир Ястржембский предпочел «при советах» не «рисоваться» — все, что известно о его официальной биографии в СССР — «совслужащий». Ни места работы, ни даты смерти.