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Торжества в честь Нового года по дайскому календарю в Сишуанбаньна
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Торжества в честь Нового года по дайскому календарю в Сишуанбаньна 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Сишуанбаньна /пров. Юньнань/, 13 апреля /Синьхуа/ — Фестиваль обливания водой 2018 года и торжества по случаю наступления 1380 года по календарю народности дай прошли сегодня в городском уезде Цзинхун Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао  Сишуанбаньна /пров. Юньнань/, 13 апреля /Синьхуа/ — Фестиваль обливания водой 2018 года и торжества по случаю наступления 1380 года по календарю народности дай прошли сегодня в городском уезде Цзинхун Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао  Сишуанбаньна /пров. Юньнань/, 13 апреля /Синьхуа/ — Фестиваль обливания водой 2018 года и торжества по случаю наступления 1380 года по календарю народности дай прошли сегодня в городском уезде Цзинхун Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао  Сишуанбаньна /пров. Юньнань/, 13 апреля /Синьхуа/ — Фестиваль обливания водой 2018 года и торжества по случаю наступления 1380 года по календарю народности дай прошли сегодня в городском уезде Цзинхун Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао
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