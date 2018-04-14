Торжества в честь Нового года по дайскому календарю в Сишуанбаньна 

Сишуанбаньна /пров. Юньнань/, 13 апреля /Синьхуа/ — Фестиваль обливания водой 2018 года и торжества по случаю наступления 1380 года по календарю народности дай прошли сегодня в городском уезде Цзинхун Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао Сишуанбаньна /пров. Юньнань/, 13 апреля /Синьхуа/ — Фестиваль обливания водой 2018 года и торжества по случаю наступления 1380 года по календарю народности дай прошли сегодня в городском уезде Цзинхун Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао Сишуанбаньна /пров. Юньнань/, 13 апреля /Синьхуа/ — Фестиваль обливания водой 2018 года и торжества по случаю наступления 1380 года по календарю народности дай прошли сегодня в городском уезде Цзинхун Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао Сишуанбаньна /пров. Юньнань/, 13 апреля /Синьхуа/ — Фестиваль обливания водой 2018 года и торжества по случаю наступления 1380 года по календарю народности дай прошли сегодня в городском уезде Цзинхун Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ху Чао