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Иерусалим рядом 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru рекомендует всем любителям внутреннего туризма посетить Ново-Иерусалимский монастырь в Подмосковье.
Если вы давно мечтаете попасть в храм Гроба Господня, но не можете позволить себе дорогую поездку, то есть альтернатива. Недалеко от подмосковной Истры находится Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь — копия святыни в землях палестинских. Посетителей и паломников тут хватает, особенно многолюдно было в минувшее воскресенье, на Пасху.
Пожалуй, самый красивый вид на Ново-Иерусалимский монастырь открывается со стороны моста через Истру. Двадцать минут прогулки от станции Новоиерусалимская Рижского направления, и вы стоите у подножия грандиозного сооружения — белого с бирюзовыми куполами и сияющими на солнце золотыми главками Воскресенского собора, окруженного мощной крепостной стеной.
Некоторые путешественники, кому довелось побывать в иерусалимском храме Гроба Господня, замечают: истринский храмовой комплекс, конечно, красивый и величественный, но не особо похож ни внутри, ни даже снаружи на палестинский оригинал. Местные экскурсоводы к этому уже привыкли и терпеливо объясняют, почему складывается такое мнение.
— Сравнивать храмы не совсем корректно, — говорит Сергей Улиткин, экскурсовод паломнической службы монастыря. — Ново-Иерусалимский монастырь — это копия шестой, более древней постройки храма Гроба Господня, которая сгорела при пожаре. То, что мы видим в Иерусалиме сейчас — это уже восьмая по счету постройка.
В общем, никакого обмана и мошенничества, только неумолимый ход истории, который проделал с палестинским храмом такую штуку.
Идея построить Ново-Иерусалимский монастырь всецело принадлежала Патриарху Никону. Он руководствовался несколькими целями: во-первых, хотел, чтобы каждый русский человек в неспокойное время имел возможность увидеть храм Гроба Господня, не выезжая из дома и находясь в полной безопасности; во-вторых, мечтал прославить Россию во всем мире как Третий Рим; в-третьих, лелеял мысль построить ни много ни мало идеальный гармоничный город, царство истины на земле.
Никон сделал для этого очень много: по кипарисовому макету, который ему привезли из Иерусалима вместе со всеми планами и обмерами храма, построил «тело», основу монастыря, привез в Подмосковье белорусских мастеров, которые создали по особой технологии прекрасные изумрудные изразцы, и даже сам вместе с рабочими таскал кирпичи для строительства.
У Патриарха было немного времени, чтобы порадоваться своему творению: он был сослан в ссылку, а на обратном пути из нее в любимый монастырь умер под Костромой. Тело Никона захоронили в храме под Голгофой, но гробницу в советские времена вскрыли, разграбили, и где сейчас останки самого известного Патриарха РПЦ и церковного реформатора — загадка.
Купол главного храма изнутри // Фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»
Голгофа, камень миропомазания, кувуклия (пещера, в которой был похоронен и воскрес Христос) есть не только в Израиле, но и в истринском монастыре. Они выглядят, конечно, иначе, не несут на себе следа веков: в кувуклии, например, из стены торчит розетка. И это объяснимо: монастырь был взорван немцами в 1941 году при отступлении (они не церемонились с ценностями, например отапливали помещение старинными иконами) и полностью реконструирован только в 2016 году.
Но для верующих это место все равно свято. Они приезжают в монастырь с платками, облитыми эфирными маслами, протирают ими камень миропомазания (на него, по записям евангелистов, положили мертвого Христа, чтобы подготовить к погребению), а дома «заряженные» платки прикладывают к больным местам. У темницы, за которой находится единственная копия каменных колодок XII века (настоящие — из тюрьмы, где держали Христа, — лопнули при пожаре в храме Гроба Господня), выстраивается очередь из желающих преклониться. В подземном храме Святых Константина и Елены она не меньше — там набирают воду из подземного источника. Служители говорят, что в советские годы он пересыхал. Накануне Пасхи, в Великую пятницу, можно наблюдать, как священники спускают с Голгофы плащаницу с изображением Христа и кладут на камень миропомазания. В праздник в стенах собора особенно людно.
Детали
26 храмов
В Ново-Иерусалимском монастыре 26 малых храмов, или приделов. Гиды подчеркивают, что комплекс представляет собой единое пространство, в нем нет перегородок, как в храме Гроба Господня, который поделен между разными конфессиями.
Изразцы
Изумрудно-синими изразцами украшен главный собор, его ярусы и окна. Рисунки — павлиний хвост, цветок граната, лев — повторяются. Это символы. Например, гранат обозначает мученическую смерть Христа. Авторство их, по мнению экспертов, скорее всего принадлежит Никону, который был очень образован.
Лепнина
Барочная лепнина, из-за которой собор похож на дворец, появилась во времена Елизаветы Петровны. Говорят, императрица, внесшая свой вклад в облик монастыря, заявила: мол, если я живу в такой роскоши, то как же должен жить сам Бог? Русские мотивы и барочное убранство — причина, по которой монастырь может не восприниматься путешественниками как копия.
Святая топонимика
Во времена Никона при создании монастыря окрестности получили палестинские названия: Истра стала именоваться Иорданом, протекающий рядом ручей — Кедроном, появились свои холмы — Елеон, Фавор, Сион и Гефсиманский сад. Названия забылись, да и местный ландшафт после строительства шоссе изменился.
Пригодится
Как добраться: От Рижского вокзала или станции метро «Тушинская» (выйдет дешевле) электричкой до станции Истра и дальше автобусом. Можно проехать еще одну остановку до станции Новоиерусалимская и прогуляться 2 километра пешком.
Что еще посмотреть: Недалеко от подножия храма со стороны реки находится музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Основная экспозиция посвящена монастырю и раскрывает личность Никона. Есть его личные вещи. Например, 8-килограммовые вериги (железные цепи), которые носил Патриарх. Билет на главную экспозицию стоит 350 рублей. Супербилет, включающий посещение всех выставок — 700 рублей. Для пенсионеров, детей — скидки.
Где поесть: В монастыре есть трапезная: пирожки — 60 рублей, комплексный постный обед — 350 рублей, тара под родниковую воду — 30 рублей. Туалет бесплатный.
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