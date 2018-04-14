В АПК Гатчинского района инвестирован почти 1 млрд рублей

Гатчинский район занимает третье место в Ленинградской области по объемам производства молока, мяса, яиц и зерновых. Наши предприятия производят 10% от объема производимого молока в Ленобласти. Сельхозпредприятия «Гатчинское» и «Красногвардейский» входят в 10-ку лучших племенных заводов региона по продуктивности коров. ЗАО «Агрокомплекс „Оредеж“ — лидер по производству яиц.

»Несмотря на то, что Ленинградская область находится в зоне рискованного земледелия, это не мешает вам показывать рекорд за рекордом. В минувшем году отрасль произвела сельхозпродукции на 100 млрд рублей и занимает лидирующие позиции в России по производству молока, мяса птицы, яиц и рыбы», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Объем инвестиций в агропромышленный комплекс Гатчинского района составил почти 1 млрд рублей. Благодаря крупным инвестиционным вложениям в прошлом году на районных предприятиях было закуплено новое оборудование и техника, проведена модернизация хозяйств.

Сохраняется положительная динамика увеличения используемых земель сельхозназначения. В 2017 году площадь составила более 32 тысяч гектар. 70% от объема урожая составляют кормовые культуры. Несмотря на неблагоприятные погодные условия летом прошлого года в районе удалось заготовить корма собственного производства в полном объеме, что обеспечило полноценный рацион для крупного рогатого скота в зимний период.

В ходе итогового совещания наградили заслуженных работников сельского хозяйства Ленинградской области и, в том числе, Гатчинского района. Почетной грамотой Президента России награждили Светлана Николаевна Симакова, оператор машинного доения АО «Племенной завод „Пламя“, благодарность Президента Российской Федерации получили техник-биолог по искусственному осеменению крупного рогатого скота ЗАО „Племенной завод „Черново“ Галина Павловна Карявина, Игорь Вячеславович Симанов, тракторист АО „Племенной завод „Пламя“ и Тыршу Елена Геннадьевна, техник-биолог ЗАО „Племенной завод „Большевик“. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса награжден Гребенев Михаил Васильевич, директор ООО „Славянка М“. Благодарность министерства сельского хозяйства Российской Федерации объявлена Сергиенко Олегу Николаевичу, директору акционерного общества „Племенной завод „Красногвардейский.

Также в рамках совещания была организована выставка агропромышленных предприятий, на которой представили высокопродуктивные сорта картофеля, выведенные Ленинградским НИИ сельского хозяйства „Белогорка“ Россельхозакадемии.