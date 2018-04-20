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Володин не исключил уголовную ответственность за исполнение санкций США
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Володин не исключил уголовную ответственность за исполнение санкций США 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом глава нижней палаты российского парламента заявил на встрече с представителями деловых и экспертных кругов, на которой обсуждался законопроект об ответе РФ на санкции США.
— Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств, — заявил он. Володин не исключил в том числе «меры уголовной ответственности».
— В России мы должны жить по российским законам, — подчеркнул парламентарий.
Глава палаты также предложил сформировать в Федеральном Собрании рабочую группу по доработке законопроекта о контрсанкциях. Возглавит ее первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.
Кроме парламентариев, в рабочей группе примут участие представители деловых сообществ, Общественной палаты. Рабочая группа совместно с представителями правительства займётся сбором и анализом поступающих предложений, отмечают в пресс-службе ГД.
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