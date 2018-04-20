Володин не исключил уголовную ответственность за исполнение санкций США

— Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств, — заявил он. Володин не исключил в том числе «меры уголовной ответственности».

— В России мы должны жить по российским законам, — подчеркнул парламентарий.

Глава палаты также предложил сформировать в Федеральном Собрании рабочую группу по доработке законопроекта о контрсанкциях. Возглавит ее первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков