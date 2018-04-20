США оценили эффект от антироссийских санкций

"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.

Он также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер в отношении Москвы на прошлой неделе, несмотря на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли . Дело в том, что на прошлой неделе в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов проходили встречи, в ходе которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии . Мнучин утверждает, что в ходе переговоров, проведенных уже после заявления Хейли по санкциям, Вашингтон «усовершенствовал эту стратегию».

"Мы не боимся применять их (санкции. — Прим. ред.). Мы будем использовать эти рычаги, но не станем транслировать на весь мир конкретные задумки по этому вопросу", — заключил глава Минфина

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. Однако затем американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп «еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения».