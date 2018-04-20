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США оценили эффект от антироссийских санкций
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США оценили эффект от антироссийских санкций 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Белом доме считают, что санкции против российских бизнесменов достигли нужного эффекта. Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.
"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.
Он также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер в отношении Москвы на прошлой неделе, несмотря на заявления постпреда США при ООН Никки Хейли. Дело в том, что на прошлой неделе в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов проходили встречи, в ходе которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии. Мнучин утверждает, что в ходе переговоров, проведенных уже после заявления Хейли по санкциям, Вашингтон «усовершенствовал эту стратегию».
"Мы не боимся применять их (санкции. — Прим. ред.). Мы будем использовать эти рычаги, но не станем транслировать на весь мир конкретные задумки по этому вопросу", — заключил глава Минфина.
В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. Однако затем американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп «еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения».
Посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации Дональда Трампа, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не будут. Об этом ранее сообщил источник в МИД России.
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