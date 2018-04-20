Проект об ответе на санкции США предложили расширить репатриацией доходов

МОСКВА , 20 апр — РИА Новости . Есть предложение расширить законопроект об ответных мерах на санкции США возможностью проведения репатриации доходов компаний и физлиц из Соединенных Штатов, заявил один из участников обсуждения проекта в Госдуме

"В ходе заседания звучало множество предложений по расширению мер в законопроекте об ответных мерах на санкции США. В частности, есть предложение рассмотреть возможности проведения репатриации доходов компаний и физических лиц из США", — заявил журналистам один из участников заседания в Госдуме.

В пятницу в Госдуме состоялось обсуждение законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США и других стран. В консультациях приняли участие представители экспертного сообщества и деловых кругов.