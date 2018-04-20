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Проект об ответе на санкции США предложили расширить репатриацией доходов
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Проект об ответе на санкции США предложили расширить репатриацией доходов 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Есть предложение расширить законопроект об ответных мерах на санкции США возможностью проведения репатриации доходов компаний и физлиц из Соединенных Штатов, заявил один из участников обсуждения проекта в Госдуме.
"В ходе заседания звучало множество предложений по расширению мер в законопроекте об ответных мерах на санкции США. В частности, есть предложение рассмотреть возможности проведения репатриации доходов компаний и физических лиц из США", — заявил журналистам один из участников заседания в Госдуме.
В пятницу в Госдуме состоялось обсуждение законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США и других стран. В консультациях приняли участие представители экспертного сообщества и деловых кругов.
Ранее главы фракций и председатель ГД внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
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