Минфин США: санкции против России достигли нужного Вашингтону результата

Говоря о введенных в начале месяца ограничительных мерах в отношении РФ , Мнучин отметил: «Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты». «Мы не боимся применять их. Мы применим эти инструменты, но мы не намерены оглашать на весь мир наш непосредственный ход мыслей на этот счет», — констатировал он. «Санкции, которые мы ввели в отношении олигархов и российских политиков, имели необходимый эффект», — добавил министр.

"Как говорил президент, мы готовы быть очень жесткими по отношению к России, мы уже это делали", — сказал Мнучин. Глава минфина США согласился с оценкой относительно того, что «данные санкции в отношении России были более действенными, чем какие-либо до них». «Применяем ли мы военные рычаги или экономические, мы будем постоянно корректировать стратегию в зависимости от вещей, которые, возможно, происходят закулисно и о которых мы не хотим объявлять», — сообщил министр.

США 6 апреля ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний, распространив их на 38 физических и юридических лиц, в том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей.

Cкандал вокруг Хейли

Мнучина попросили прокомментировать ситуацию, касающуюся представителя США при ООН Никки Хейли . Она в воскресенье в интервью телеканалу CBS заявила, что «грядут новые санкции в отношении России» из-за ее поддержки Сирии , а объявить о них должны были уже в понедельник. Однако никаких известий не последовало.

"В течение всей прошлой недели у нас были встречи в Совете национальной безопасности относительно общей стратегии по Сирии, я и Никки принимали в них участие. Мы продолжаем совершенствовать стратегию, — рассказал министр. — Я не буду приводить подробности, но мы доработали стратегию после того, как Никки выступила с этими заявлениями, между субботой и воскресеньем и понедельником мы доработали стратегию и мы продолжим ее совершенствовать".

Говоря о Хейли, Мнучин добавил: «Она не находилась в неопределенном положении. Ситуация менялась, решение изменилось». «Никки Хейли отлично выполняет роль представителя администрации. Ситуации меняются, не следует придавать этому слишком много значения, есть конфиденциальные моменты, я не готов обсуждать их все», — подчеркнул он.

Глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу заявил во вторник на брифинге, что в Вашингтоне рассматривают вопрос о введении дополнительных антироссийских санкций, но окончательное решение еще не принято. Кадлоу сказал, что Хейли «забежала вперед» и что она могла что-то «перепутать на этот счет». Позже он скорректировал это заявление, пояснив, что Хейли не была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила позицию относительно введения новых санкций против РФ.