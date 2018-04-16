Любой ответ на санкции США признали губительным для россиян 

Санкции неизбежно продолжат оказывать негативное влияние на экономический рост России. В случае ответа Москвы на действия Вашингтона эксперты прогнозируют ухудшение ситуации в российской экономике, пишет «Лента.ру». Специалисты поясняют, что размер отечественной экономики на порядок меньше экономики США, а это означает, что сколько-нибудь чувствительные для Штатов ограничения ударят по России гораздо сильнее. Согласно благоприятному сценарию экономистов, при отсутствии новых санкций нынешние ограничения приведут к росту оттока частного капитала из России, ослаблению рубля и повышению инфляции. При отсутствии новых шоков эти эффекты исчерпают себя через 1-2 года.