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Лавров предупредил об ответе на удар коалиции по Сирии
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Лавров предупредил об ответе на удар коалиции по Сирии 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Россия не оставит без ответа атаку Сирии западными странами. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова телеканалу BBC.
"Последствия определенно будут. В сущности, мы теряем последние остатки доверия к нашим западным друзьям. Сначала они осуществляют наказание в Думе в Сирии, а потом ждут, пока специалисты ОЗХО проведут инспекцию на месте. Доказательство через наказание применяется тройкой западных стран", — сказал он.
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции, атака была отбита советским оружием 70-х годов.
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