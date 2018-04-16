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Источник: проект об ответе России на действия США до 3 мая направят Путину
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Источник: проект об ответе России на действия США до 3 мая направят Путину 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Законопроект об ответных мерах РФ на недружественные действия США и других стран будет направлен на отзывы президенту России Владимиру Путину и правительству, заключения будут представлены до 3 мая, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Проект закона будет направлен президенту, правительству для заключения. Срок — до 3 мая", — сообщил собеседник агентства.
Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
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