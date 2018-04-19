Германия попросит США освободить ее от санкций против России

По данным издания, министр финансов Германии Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон планирует добиться особых условий для немецкого бизнеса в этом вопросе. Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается поднять тему антироссийских санкций на встрече с Дональдом Трампом , которая состоится в конце апреля.

Отмечается, что этот подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens , Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России и не хотят становиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. По мнению руководителей немецких предприятий, новые санкции могут обойтись Германии в сотни миллионов евро.

Теряет больше всех

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев рассказал, как санкции сказываются на немецком бизнесе.

"Германия — стратегический партнер США в торговле и, естественно, те санкции, которые наложены на РФ, сказываются на германском бизнесе. Но ФРГ также и стратегический партнер России. Основная часть торговли связана с углеводородным сырьем, и прежде всего с природным газом. Порядка 34% всего объема природного топлива в Германию поступает из РФ. И, естественно, все санкции, которые вводят главные модераторы из Вашингтона, сказываются на немецком бизнесе", — сказал Александр Гусев.

По его словам, торговый оборот Германии с США сравнительно небольшой, он не превышает 30 миллиардов долларов, в то время как объем торговли с Россией составляет около 100 миллиардов. Гусев пояснил, что это приводит к тому, что санкции США снижают доход в бюджет европейских стран и влияют на их социально-экономическую политику.

Он подчеркнул, что Германия теряет гораздо больше от антироссийских санкций, чем другие европейские страны.

"Американцы убивают двух зайцев: с одной стороны, они ослабляют РФ, с другой — экономику европейских стран. Поэтому, я полагаю, санкционное давление не ослабнет, оно будет все время усиливаться — американцы в этом смысле абсолютно ничего не теряют. А европейцы теряют очень много", — считает Александр Гусев.

Он уточнил, что у Германии и России более 3,5 тысячи совместных предприятий, а общее число служащих на них людей превышает 330 тысяч человек.

"Конечно, мы заинтересованы в нормализации отношений с Германией. Но их главный патрон не позволяет им это сделать. Я убежден, что США будут контролировать российско-германские отношения вплоть до достаточно серьезного давления на весь германский бизнес и политическую элиту", — добавил эксперт.

Мнение политолога

В Берлине понимают, что ограничительные меры превращаются в инструмент политического давления, которое распространяется не только на Россию. Об этом заявил политолог Александр Асафов в интервью RT, комментируя сообщения СМИ о планах Германии обратиться к США с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях в отношении Москвы.

По его словам, Германия намеревалась поднять вопрос о необходимости отмены ограничительных мер еще во время подписания обновленного санкционного пакета, который в том числе подразумевал применение санкций к европейским компаниям, сотрудничающим с Россией.

Асафов также указал на то, что большинство западных предприятий напрямую задействованы в российских проектах, и для них санкционный режим невыгоден. В частности, проблемы могут возникнуть с проектом «Северный поток-2», поскольку все причастные к его реализации компании попадают под ограничительные меры и уже не могут работать на иностранных рынках.