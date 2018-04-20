Экономист: глава Минфина США говорит о санкциях лишь то, что должен

Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox Business дал оценку результатам санкций против Москвы . По его словам, ограничительные меры в отношении российских бизнесменов достигли нужного эффекта.

"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", — отметил Мнучин.

Министр также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер, несмотря на заявления постпреда при ООН Никки Хейли . Ранее дипломат пообещала, что Соединенные Штаты введут очередные санкции против России . По словам Мнучина, Вашингтон решил отложить новые ограничения после ряда встреч в Совете национальной безопасности США, на которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии и было принято решение «усовершенствовать» ее.

Министр отметил, что американские власти не боятся использовать санкции, но не будут рассказывать о конкретных планах по этому вопросу.

"Конечно, министр финансов США говорит то, что ему и положено говорить. Но оценить последствия санкций, на мой взгляд, достаточно сложно, потому что на какие-то экономические показатели влияют не только санкции, но и целый ряд других факторов — курс валют, волатильность рынков и т.д. Поэтому четко вычленить, кто и сколько потерял, достаточно сложно. Что касается того, почему США отложили введение новых санкций, санкции — это всегда «улица с двусторонним движением». И, конечно, от санкций страдают не только те страны, на которые они накладываются, но и те страны, которые накладывают эти санкции. Страдает взаимная торговля, а с учетом того, что за последние два года торговля между Россией и США, как это ни странно в условиях санкционного режима, возрастала, видимо, американцы всерьез задумались о том, насколько санкционный режим будет вреден для них самих", — сказал Игорь Ковалев.

В воскресенье, 15 апреля, американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что власти США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые ограничения Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые якобы поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

Однако затем издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп «еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения».

В среду, как сообщил источник в МИД РФ, российское посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации Дональда Трампа о том, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не будут. Как заявил в четверг сам американский президент, санкции введут, как только Россия этого «заслужит».

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