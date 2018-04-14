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Первые «жертвы» подтоплений
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Первые «жертвы» подтоплений 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса stormnews.ru  Первые садовые участки накрыла большая вода. Информация о подтоплениях пришла из Киржачского и Петушинского районов. Здесь из-за половодья на грани ухода под воду оказались 10 садовых участков.
На место происшествия выехали спасатели — 13 человек. «Жизнеобеспечение населения не нарушено. Подтопленных домовладений нет, транспортное и пешеходное сообщение не нарушено. Эвакуации населения попавших в зону подтопления не требуется», — доложили они.
Также в результате подъёма воды в реке Судогде произошло подтопление 15-ти приусадебных участков в городе Судогда. От разлива пострадали сразу несколько улиц — Береговая, Октябрьская, Заречная, Карла Марка. Спасатели проложили здесь мосток вдоль дома №1 по улице Карла Маркса.
За гидрологической обстановкой в регионе наблюдают 11 гидропостов и 15 водомерных линеек.
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