Первые «жертвы» подтоплений

Фото с ресурса stormnews.ru Первые садовые участки накрыла большая вода. Информация о подтоплениях пришла из Киржачского и Петушинского районов. Здесь из-за половодья на грани ухода под воду оказались 10 садовых участков.

На место происшествия выехали спасатели — 13 человек. «Жизнеобеспечение населения не нарушено. Подтопленных домовладений нет, транспортное и пешеходное сообщение не нарушено. Эвакуации населения попавших в зону подтопления не требуется», — доложили они.

Также в результате подъёма воды в реке Судогде произошло подтопление 15-ти приусадебных участков в городе Судогда . От разлива пострадали сразу несколько улиц — Береговая, Октябрьская, Заречная, Карла Марка. Спасатели проложили здесь мосток вдоль дома №1 по улице Карла Маркса.

За гидрологической обстановкой в регионе наблюдают 11 гидропостов и 15 водомерных линеек.