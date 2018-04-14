Ещё
Орел заказал оценку уязвимости мостов с использованием «модели нарушителя»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орел заказал оценку уязвимости мостов с использованием «модели нарушителя» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
ООО «Март» стало победителем электронного аукциона по выбору подрядчика для оценки уязвимости 13 мостовых сооружений. Цена контракта составила немногом более 187 тысяч рублей. Изначально бюджет на работы выделил 892 тысячи.
Подрядчик должен изучить технические и технологические характеристики (включая геологические, гидрологические и географические особенности дислокации), а также организацию эксплуатации мостов. ООО «Март» предстоит проанализировать системы принятых на объектах транспортной инфраструктуры мер по защите от актов незаконного вмешательства. Компания должна оценить способы реализации потенциальных угроз с использованием «модели нарушителя».
«В процессе проведения оценки уязвимости определяются способы достижения нарушителями наиболее опасных для функционирования мостов целей, и рассчитывается вероятность пересечения действий нарушителей силами охраны», — указано в документах.
В итоге должны быть выданы рекомендации относительно мер, которые необходимо дополнительно включить в систему по обеспечению транспортной безопасности.
Для чего понадобилась подобная оценка, на госзакупках не указано.
Сообщение Орел заказал оценку уязвимости мостов с использованием «модели нарушителя» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В НКМЦ Орла на работу приедут выпускники Курского мединститута Депутаты согласовали перевод земли под завод ПВХ-покрытий Чиновники продолжают продавливать строительство завода ПВХ в Орле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии252
Эрдоган поддержал США532
Асад сделал заявление после удара США540
Раскрыты принципиально новые данные по делу Скрипаля115
«Россию ждет розовый понедельник»85
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение