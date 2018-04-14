Орел заказал оценку уязвимости мостов с использованием «модели нарушителя»

ООО «Март» стало победителем электронного аукциона по выбору подрядчика для оценки уязвимости 13 мостовых сооружений. Цена контракта составила немногом более 187 тысяч рублей. Изначально бюджет на работы выделил 892 тысячи.

Подрядчик должен изучить технические и технологические характеристики (включая геологические, гидрологические и географические особенности дислокации), а также организацию эксплуатации мостов. ООО «Март» предстоит проанализировать системы принятых на объектах транспортной инфраструктуры мер по защите от актов незаконного вмешательства. Компания должна оценить способы реализации потенциальных угроз с использованием «модели нарушителя».

«В процессе проведения оценки уязвимости определяются способы достижения нарушителями наиболее опасных для функционирования мостов целей, и рассчитывается вероятность пересечения действий нарушителей силами охраны», — указано в документах.

В итоге должны быть выданы рекомендации относительно мер, которые необходимо дополнительно включить в систему по обеспечению транспортной безопасности.

Для чего понадобилась подобная оценка, на госзакупках не указано.