Отмена крепостного права: что изменилось в жизни страны

3 марта 1861 года Александр II отменил крепостное право и получил за это прозвище «Освободитель». Но реформа не стала популярной, напротив, явилась причиной массовых волнений и гибели императора.

Помещичья инициатива

Подготовкой реформы занимались крупные помещики-крепостники. Почему они вдруг согласились пойти на компромисс? В начале своего правления Александр держал речь перед московским дворянством, в которой озвучил одну простую мысль: «Лучше отменить крепостное право свыше, нежели дожидаться, как оно само собою станет отменяться снизу».

Его опасения были не напрасными. За первую четверть XIX века было зарегистрировано 651 крестьянское волнение, за вторую четверть этого столетия — уже 1089 волнений, а за последнее десятилетие (1851 — 1860 гг.) — 1010, при этом 852 волнения пришлось на 1856-1860 годы.

Помещики предоставили Александру более сотни проектов будущей реформы. Те их них, которые владели имениями в нечерноземных губерниях, готовы были отпустить крестьян и дать им наделы. Но эту землю должно было выкупить у них государство. Помещики черноземной полосы хотели сохранить в своих руках как можно больше земли.

Но окончательный проект реформы составлялся под контролем государства в специально образованном Секретном комитете.

Подложная воля

После отмены крепостного права почти сразу среди крестьян поползли слухи, что зачитанный им указ — поддельный, а настоящий манифест царя помещики скрыли. Откуда взялись эти слухи? Дело в том, что крестьянам дали «волю», то есть личную свободу. Но землю в собственность они не получили.

Собственником земли по-прежнему оставался помещик, а крестьянин был лишь ее пользователем. Чтобы стать полноправным владельцем надела крестьянин должен был выкупить его у барина.

Освобожденный крестьянин по-прежнему оставался привязанным к земле, только теперь его удерживал не помещик, а община, покинуть которую было затруднительно — все были «скованы одной цепью».

Общинникам, например, было невыгодно, чтобы зажиточные крестьяне выделялись и вели самостоятельное хозяйство.

Выкупы и отрезки

На каких же условиях крестьяне расставались со своим рабским положением? Наиболее острым вопросом был, конечно, вопрос о земле. Полное обезземеление крестьян было экономически невыгодной и социально опасной мерой. Вся территория Европейской России была разделена на 3 полосы — нечернозёмную, чернозёмную и степную.

В нечерноземных областях размеры наделов были больше, но в черноземных, плодородных регионах помещики расставались со своей землей весьма неохотно. Крестьяне должны были нести свои прежние повинности — барщину и оброк, только теперь это считалось платой за предоставленную им землю. Таких крестьян называли временнообязанными.

С 1883 года все временнообязанные крестьяне обязаны были обязаны выкупить свой надел у помещика, причем по цене куда выше рыночной. Крестьянин обязан был немедленно уплатить помещику 20% выкупной суммы, а остальные 80% вносило государство. Крестьяне должны были погашать её в течение 49 лет ежегодно равными выкупными платежами.

Распределение земель в отдельно взятых поместьях тоже происходило в интересах помещиков. Наделы были отгорожены помещичьими землями от угодий, которые были жизненно необходимы в хозяйстве: лесов, рек, пастбищ. Вот и приходилось общинам арендовать эти земли за высокую плату.

Шаг к капитализму

Многие современные историки пишут о недостатках реформы 1861 года. Например, Петр Андреевич Зайончковский говорит, что условия выкупа имели грабительский характер. Советские историки однозначно сходятся, что именно противоречивый и компромиссный характер реформы привел в итоге к революции 1917 года.

Но, тем не менее, после подписания Манифеста об отмене крепостного права, жизнь крестьян в России изменилась к лучшему. По крайней мере, их перестали продавать и покупать, будто бы животных или вещи. Освобожденные крестьяне пополнили рынок рабочей силы, устроились работать на фабрики и заводы. Это повлекло за собой становление новых капиталистических отношений в экономике страны и её модернизации.

И, наконец, освобождение крестьян стало одной из первых реформ из целой серии, подготовленной и проведенной сподвижниками Александра II. Историк Б. Г. Литвак писал: «… такой громадный социальный акт, как отмена крепостного права, не мог пройти бесследно для всего государственного организма». Изменения коснулись практически всех сфер жизни: экономики, социально-политической сферы, местного самоуправления, армии и флота.

Россия и Америка

Принято считать, что Российская империя в социальном плане была весьма отсталым государством, ведь там до второй половины XIX века сохранялся отвратительный обычай продавать людей на аукционе, как скотину, а помещики не несли никакого серьезного наказания за убийство своих крепостных. Но не стоит забывать, что в это самое время на другом конце света, в США , шла война между севером и югом, и одной из причин ее стала проблема рабства. Только путем военного конфликта, в котором погибли сотни тысяч человек.

У американского раба и крепостного действительно можно обнаружить немало сходства: они одинаково не распоряжались своей жизнью‚ их продавали‚ разъединяли с семьями; контролировалась личная жизнь.

Отличие заключалось в самом характере обществ, которые породили рабство и крепостничество. В России труд крепостных был дешев, а поместья — малопроизводительны. Прикрепление крестьян к земле было скорее политическим, нежели экономическим явлением. Плантации американского Юга всегда была товарными, а их главный принципам была экономическая эффективность.