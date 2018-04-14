Кому полагается 13‑я зарплата и как ее начисляют?

В термин, который звучит как «тринадцатая зарплата», входит финансовое вознаграждение, выплачиваемое сотрудникам какой-либо организации от их начальства в качестве поощрения. Главной целью такого бонуса, который специально подбирается под новогодние праздники, является стимуляция увеличения эффективности труда. Название этого поощрения сохранилось еще с советских времен, когда за работу сотрудникам по окончании года начислялось денежное вознаграждение в размере средней заработной платы. По сути, она ни чем не отличается от премии по итогам года.

Законодательство

Официально в трудовом законодательстве нет каких-либо указаний об обязательном наличии подобных выплат. Тем не менее в статье 191 Трудового кодекса есть информация о том, как можно поощрять труд работников. Это можно делать одним из способов:

вручение ценных подарков; объявление благодарности; выдача грамоты; денежное вознаграждение в конце месяца в виде премии.

Эти пункты не являются ограничениями, так как различные организации могут выбирать собственные виды поощрений. Они могут быть оформлены как премия или еще какой-либо вид денежного вознаграждения — как будет удобно работодателю. Более того, она может быть выдана в любое удобное время и в любом размере по усмотрению начальства.

Обязательные условия

Обязательных условий для начисления тринадцатой зарплаты не существует. Это производится в добровольном порядке. Зачастую это определяется:

результативностью деятельности сотрудников; наличием подобной системы вознаграждения в компании; финансовыми возможностями организации в конкретный период времени.

Если к концу года компания терпит убытки, то даже при традиции выдавать вознаграждение в прошлые годы в этом году его может и не быть. Это не становится каким-либо нарушением прав работников.

Есть исключения, которые касаются внутренних распорядков и правил в конкретной компании. Если в контракте или других внутренних документах есть пункт о ежегодном премировании, то тогда работодатель обязан выплатить финансовое вознаграждение, так как было принято обязательство поощрения качественной работы. На этот пункт работодатели идут добровольно. Если работнику полагается такая премия, но он ее не получает, то он вполне может отстаивать свои права в суде. В остальных случаях это просто нерегламентированная премия.

Каким образом начисляется

Официального понятия «тринадцатая зарплата» не существует, поэтому это больше обиходное выражение. В трудовом законодательстве нет регламента по этому вопросу, соответственно у бухгалтерии нет прав на ее оформление под видом самой оплаты труда по итогам месяца, которого не существует. Только владельцы предприятия определяют, от каких показателей будет зависеть сумма и как начислять данное вознаграждение.

Тем не менее особенности начисления должны указываться во внутренних документах, таких как:

устав; правила трудового распорядка; положение о начислении сотрудникам премии; коллективный договор.

На основе всего этого устанавливается бюджет, который специально предназначается для премиальных выплат. На основе бюджета бухгалтерия распределяет средства предприятия между работниками.

В какое время должны выплачивать тринадцатую зарплату

Обязательных требований на этот счет нет, но традиционно ее начисляют перед началом нового года. Этот срок может быть изменен в связи с некоторыми особенностями деятельности фирмы. Сюда относятся:

способ начисления зарплаты; каким видом деятельности занимается организация; имеются ли документы, в которых предусмотрено финансовое поощрение.

Нередко финансовое награждение зависит от количества отработанных смен у работника в этом году. Исходя из такой ситуации, правильный подсчет можно сделать, только когда год подошел к концу.

Размер выплат

Какой размер будет иметь тринадцатая зарплата, зависит от желания работодателя. Мало кто может определить данную сумму заранее. Среднестатистически если год для компании проходит удачно и финансово прибыльно, то премии увеличиваются, а если наоборот, то уменьшаются или же вовсе не выплачиваются. Чаще всего предновогоднее вознаграждение будет равно средней сумме, которая была в этом году за один месяц работы.

Каким сотрудникам начисляют тринадцатую зарплату

В крупных фирмах, а также в государственных учреждениях премия выдается на постоянной основе всем работникам, которые проработали в компании полный год, а также показывали при этом хорошие результаты труда. Чтобы обеспечить выдачу вознаграждения, нужно наладить деятельность специалистов по кадрам и обеспечить грамотное оформление документов. Если говорить прямо, то выбор, кому будет начислена тринадцатая зарплата, зависит от руководителей компании. Они могут определять это на основе таких правовых документов, как:

Налоговый кодекс (статья 255 о средствах, которые входят в расходы на зарплату и премии сотрудникам); Трудовой кодекс (статья 191 о поощрениях).

Как происходит оформление

Оформление всего этого через бухгалтерию никогда не идет под названием «тринадцатая зарплата». Ее оформляют как:

премию для сотрудников с высокой квалификацией труда; финансовое вознаграждение для работников, которые достигли больших высот в работе; премию для всех сотрудников предприятия, выдаваемую по итогам года.