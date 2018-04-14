Голландский предприниматель вживил в руку чип для безопасного хранения биткоинов

Голландский предприниматель Мартин Висмейер вживил в кисти обеих рук чипы с поддержкой бесконтактной технологии Near Field Communication (NFC), чтобы хранить биткоины и расплачиваться ими. Об этом пишет CNBC.

Висмейер начал покупать биткоины в 2010 году и спустя четыре года решил вживить в руки чипы. «80% криптовалюты, которую я купил, я потерял из-за краж, забывчивости и других проблем. Если бы я вживил чипы сразу, сегодня я, наверное, был бы очень богат», — рассказал он.

Чипы выглядят как маленькие стеклянные капсулы (2х12 миллиметров). Один из них позволяет расплачиваться биткоинами, другой — хранит зашифрованный ключ для доступа к криптовалюте. Висмейер не рассказывает, сколько биткоинов он хранит таким способом, но уверяет, что речь идет о маленьких суммах, которых хватает на оплату пива в пабе или нескольких чашек кофе. По словам голландца, он стал достаточно известным из-за истории с чипами, поэтому опасается грабителей.

Идея об использовании чипов для хранения биткоинов пришла ему в голову, когда друг, увлекающийся биохакингом и работающий в компании Dangerous Things, прислал чип в подарок. Он объяснил Висмейеру, что такой чип можно использовать для прохода в офис или доступа к автомобилю. «Я подумал, что это можно использовать для хранения криптовалют», — говорит он Висмейер.

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Сама процедура вживления чипов длилась несколько минут и была безболезненной, вспоминает он. Эксперимент предприниматель называет «потрясающим»: теперь он использует чипы каждый день. Сейчас Висмейер работает в компании General Bytes и занимается установкой криптовалютных банкоматов в Голландии

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