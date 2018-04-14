Умершие пополнили казну

Фото с ресурса 7info.ru Во время проверки Областной психиатрической больницы №2 и Суздальского дома-интерната для престарелых и инвалидов надзорное ведомство обнаружило деньги покойников.

В ходе прокурорской проверки выявили средства пациентов, которые лечились и умерли в стенах социальных медучреждений. Однако деньги, имевшиеся на счетах психбольницы и интерната никем не были востребованы.

В Суздальский районный суд подали восемь исков о признании данных денежных средств выморочным имуществом с переходом в собственность государства. Требования прокуратуры полностью удовлетворены и госказна пополнилась на 820 тысяч рублей.

Отметим, что выморочное имущество — это имущество, на которое не могут или не хотят претендовать наследники умершего.