В Волгограде высадят пятьсот деревьев и соберут 400 тонн мусора

Волгограде за месяц обещают высадить пятьсот деревьев и тысячу кустарников. В мэрии уточняют, что до середины мая дороги города очистят от пыльных барханов, а дворы — от стихийных свалок.

— Из города увезут больше 400 тонн мусора, — прогнозируют в администрации Волгограда. — Рабочие покрасят 9 тысяч километров оградок и восстановят лавочки и урны, приглянувшиеся местным вандалам.

Обещанное превращение Волгограда в город-сад начали с первого городского субботника. Сегодня студенты и бюджетники собрали весь мусор в парке Тулака, на набережной Высоцкого и на территории рядом с ДК Кирова.

— Полные мешки с мусором горожане вынесли из Комсомольского парка в Тракторозаводском районе, — добавили в пресс-службе администрации Волгограда. — В Краснооктябрьском районе весенней уборки дождалась улица Титова между Первой и Второй Продольными. На юге города волгоградцы расчистили нижнюю террасу Севастопольской набережной. Жители Дзерджинского района не оставили следа от мусора в парке Героев-летчиков.