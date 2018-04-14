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В Ярославле разыскивают цыганку с большими глазами, которая гипнотизирует прохожих
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В Ярославле разыскивают цыганку с большими глазами, которая гипнотизирует прохожих 

76.ru 55 минут назад
Фото: 76.ru
Полиция объявила в розыск цыганку, которая обчистила на улице женщину. Всё произошло на улице Ньютона у дома № 34.
Цыганка подошла к 56-летней женщине, что-то говоря вкрадчивым голосом о порче и несчастьях. Испугавшись, ярославна сняла с себя все ювелирные украшения и отдала женщине, которая пообещала избавить от несчастий. Когда неожиданный испуг прошел, женщина поняла, что её обманули. Ущерб она оценила в 34 тысячи рублей.
— Сотрудники полиции разыскивают подозреваемую. Возбуждено дело по статье о мошенничестве, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Её приметы: женщине на вид 30 лет, рост 165–170 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, русые, глаза карие. Была одета в тёмную куртку до пояса, черные брюки, на ногах черные полусапожки, на шее шарф белого цвета с черными полосками. Речь тихая, спокойная.
Если вы заметили эту женщину, срочно сообщите в полицию: (4852) 73-10-50 или 102.
В Ярославле на уловки цыганок попалась юная девушка, отдав им 100 тысяч рублей.
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