В Гуанчжоу откроется 123-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров

Гуанчжоу , 14 апреля / Синьхуа / — В административном центре провинции Гуандун /Южный Китай/ в воскресенье откроется 123-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров. Об этом сообщили на пресс-конференции накануне предстоящей ярмарки.

Пресс-секретарь Гуанчжоуской ярмарки Сюй Бин сообщил, в 123-й ярмарке примут участие закупщики из более 210 зарубежных стран и регионов. В настоящее время вся подготовительная работа к ярмарке уже завершена, и она откроется 15 апреля.

По его словам, в рамках 123-й Гуанчжоуской ярмарки большое внимание будет уделено работе в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

Общая выставочная площадь нынешней ярмарки достигает 1,185 млн квадратных метров, общее количество стендов — более 60 тыс. В ней примут участие более 25 тыс. китайских и иностранных компаний.

Нынешняя Гуанчжоуская ярмарка будет проходить в три этапа: с 15 по 19 апреля пройдет первый этап, второй этап ярмарки состоится с 23 по 27 апреля, третий — с 1 по 5 мая.