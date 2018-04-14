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В Гуанчжоу откроется 123-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров
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В Гуанчжоу откроется 123-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Гуанчжоу, 14 апреля /Синьхуа/ — В административном центре провинции Гуандун /Южный Китай/ в воскресенье откроется 123-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров. Об этом сообщили на пресс-конференции накануне предстоящей ярмарки.
Пресс-секретарь Гуанчжоуской ярмарки Сюй Бин сообщил, в 123-й ярмарке примут участие закупщики из более 210 зарубежных стран и регионов. В настоящее время вся подготовительная работа к ярмарке уже завершена, и она откроется 15 апреля.
По его словам, в рамках 123-й Гуанчжоуской ярмарки большое внимание будет уделено работе в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.
Общая выставочная площадь нынешней ярмарки достигает 1,185 млн квадратных метров, общее количество стендов — более 60 тыс. В ней примут участие более 25 тыс. китайских и иностранных компаний.
Нынешняя Гуанчжоуская ярмарка будет проходить в три этапа: с 15 по 19 апреля пройдет первый этап, второй этап ярмарки состоится с 23 по 27 апреля, третий — с 1 по 5 мая.
Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, известная как Гуанчжоуская ярмарка, проводится в Гуанчжоу каждый год весной и осенью и считается «барометром», который позволяет судить о состоянии внешней торговли в Китае. -0-
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