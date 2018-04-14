Археологи раскопали около 300 погребений I века н.э. в центре Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. / ТАСС /. Археологи раскопали и исследуют около 300 погребений, относящихся к первому веку нашей эры и обнаруженных в центре Ростова-на-Дону во время работ по реконструкции улицы Станиславского. Об этом рассказал ТАСС в субботу руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук.

"Все находки, в основном, погребения первых веков нашей эры. За год работы раскопали порядка трех сотен погребений. Раскопали три памятника — некрополь Ростовского городища, некрополь Темерницкого городища и часть самого Темерницкого городища. Полученные находки мы обрабатываем в камеральных условиях для дальнейшей передачи в музей", — пояснил он.

По его словам, также нашли жертвенник, который является частью могильника и памятника. По находкам в дальнейшем ученые смогут сделать вывод о тех, кто населял Ростов в это время. «Памятники довольно значимые, потому что находятся в самом центре Ростова, и раскопок археологических на этих памятниках не проводилось, потому что город застроен, копать негде. Получено большое количество информации, исследовано большое количество погребений, уже можно будет сделать определенные выводы по проживавшему здесь населению», — добавил он.

Нечипорук уточнил, что в этом месяце раскопки уже полностью завершатся, продолжится работа по обработке найденных артефактов.

Как сообщал ТАСС ранее Нечипорук, во время работ по реконструкции улицы Станиславского обнаружили место массового погребения древних меотов — всего около 15 захоронений. Он отметил, что захоронения датируются первыми веками нашей эры. По имеющимся у исследователей данным, останки принадлежат донским меотам, которые переселились со стороны Кубани и проживали на территории донского региона до третьего века нашей эры.

По словам Нечипорука, на территории Ростова-на-Дону находится шесть городищ древних меотов.