Ещё
В Токио десятки тысяч человек потребовали отставки премьера Абэ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Токио десятки тысяч человек потребовали отставки премьера Абэ 

Российская Газета 1 час назад
В Токио более 30 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщает газета «Асахи симбун».
Люди с протестными лозунгами собрались перед зданием национального парламента. Недовольство граждан вызвано целым рядом скандалом. В частности, речь идет о причастности Синдзо Абэ и его супруги Акиэ к выделению по заниженной стоимости своему знакомому земли под строительство частной школы.
Кроме того, японцы выступают против инициативы действующего руководителя кабинета министров по пересмотру так называемых «мирных» положений конституции страны и приданию Силам самообороны статуса полноценных вооруженных сил.
Примечательно, что экс-премьер Японии Дзюнъитиро Коидзуми в общении с журналистами в городе Мито префектуры Ибараки выразил сомнение относительно того, что Синдзо Абэ сможет продолжить управление государством после сентября текущего года. В начале осени должны состояться очередные выборы председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), победа на которых позволит Абэ еще три года оставаться в премьерском кресле. По словам Коидзуми, доверие к Синдзо Абэ со стороны населения падает.
Российская Газета: последние новости
Минобороны Франции: Париж предупредил Москву об ударах по Сирии В Македонии решили изменить название страны ради вступления в НАТО СМИ: США увеличили военные контингенты в Южной Корее и Японии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет розовый понедельник»51
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии385
Асад сделал заявление после удара США459
Москва назвала истинную цель удара по Сирии344
Турцию заподозрили в двойной игре98
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение