В Токио десятки тысяч человек потребовали отставки премьера Абэ 

В Токио более 30 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщает газета «Асахи симбун».
Люди с протестными лозунгами собрались перед зданием национального парламента. Недовольство граждан вызвано целым рядом скандалом. В частности, речь идет о причастности Синдзо Абэ и его супруги Акиэ к выделению по заниженной стоимости своему знакомому земли под строительство частной школы.
Кроме того, японцы выступают против инициативы действующего руководителя кабинета министров по пересмотру так называемых «мирных» положений конституции страны и приданию Силам самообороны статуса полноценных вооруженных сил.
Примечательно, что экс-премьер Японии Дзюнъитиро Коидзуми в общении с журналистами в городе Мито префектуры Ибараки выразил сомнение относительно того, что Синдзо Абэ сможет продолжить управление государством после сентября текущего года. В начале осени должны состояться очередные выборы председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), победа на которых позволит Абэ еще три года оставаться в премьерском кресле. По словам Коидзуми, доверие к Синдзо Абэ со стороны населения падает.