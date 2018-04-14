В Токио десятки тысяч человек потребовали отставки премьера Абэ

В Токио более 30 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Синдзо Абэ . Об этом сообщает газета «Асахи симбун».

Люди с протестными лозунгами собрались перед зданием национального парламента. Недовольство граждан вызвано целым рядом скандалом. В частности, речь идет о причастности Синдзо Абэ и его супруги Акиэ к выделению по заниженной стоимости своему знакомому земли под строительство частной школы.

Кроме того, японцы выступают против инициативы действующего руководителя кабинета министров по пересмотру так называемых «мирных» положений конституции страны и приданию Силам самообороны статуса полноценных вооруженных сил.