«Тотальный диктант-2018» написали почти 3000 пермяков и губернатор

Сегодня, 14 апреля, прошла ежегодная акция «Тотальный диктант», поучаствовать в которой могли все желающие. В Перми диктант написали почти 3000 человек. Результаты будут известны после 20 апреля, награждение пройдёт 26 апреля в ПГГПУ.

«Тотальный диктант» проходил на 40 пермских площадках, среди которых Ботанический сад университета, приют «Матроскин», онкодиспансер и геронтологический центр.

— Диктант в Перми написали почти 3000 человек, если быть точной, то 2724, — рассказала 59.ru организатор «Тотального диктанта» в Перми Евгения Катаева. — Конечные результаты будут после 20 апреля. Но мы планируем выгружать результаты по площадкам. Например, уже проверили всех, кто писал в библиотеке имени Пушкина, — выложили результаты.

Диктант написал и губернатор Прикамья Максим Решетников

— В наше время писать большие тексты ручкой непросто, потому что мы все больше печатаем на компьютерной клавиатуре, — сказал губернатор Максим Решетников. — Эта акция — отличная возможность проверить себя.

23, 24 и 25 апреля в библиотеке имени Горького с 18:00 до 20:00 можно будет забрать свою работу и получить консультацию специалиста.

Награждение участников пройдёт 26 апреля в 10:00 в ПГГПУ.

Мы рассказывали, что в Перми открыли бесплатные курсы по русскому языку для подготовки к акции. Мы писали, кто будет читать тексты пермякам на «Тотальном диктанте».