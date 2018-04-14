Парад коммунальной техники открыл месячник по благоустройству во Власихе

В субботу в подмосковной Власихе провели парад коммунальной техники, он открыл месячник по благоустройству в городском округе, в мероприятии участвовали трактора и специализированные автопылесосы, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Традиционный для муниципалитета субботник открыл торжественный Парад коммунальной техники, который прошел 14 апреля на площади Дворца культуры городского округа Власиха. В мероприятии приняли участие персонал и техника коммунальных и аварийно-ремонтных подразделений», — говорится в сообщении.

Основная задача мероприятия — проинспектировать готовность коммунальных и аварийно-ремонтных подразделений к весенней уборке улиц и дворов, оперативному реагированию и своевременному устранению технических сбоев, возникающих на объектах жизнеобеспечения населения. Смотр и парад проводится сразу во всех муниципальных образованиях, чтобы увидеть реальное количество техники и персонала, которые аккумулированы для данных работ.

Принимал парад руководитель администрации городского округа Власиха Сергей Тарасов , заместитель руководителя администрации Василий Щербович, председатель комитета по вопросам ЖКХ и строительства администрации городского округа Александр Печников , специалисты ЖКХ и представители военных структур.

В параде участвовали поливальные машины, трактора, самосвалы для вывоза мусора и специализированные автопылесосы. После мероприятия вся техника разъехалась по городу для его уборки.

Тарасов проверил состояние, готовность и укомплектованность коммунальной техники. Он отметил, что в субботу в соответствии с распоряжением правительства Московской области объявлен месячник по благоустройству, который продлится до 14 мая.

«Начинаем мы его с парада-смотра техники. 21 апреля проводим общеобластной субботник с привлечением жителей, предприятий, организаций и учреждений муниципальных служб. Жители будут наводить порядок у подъездов своих домов, предприятия на закрепленных территориях», — отметил руководитель администрации горокруга.

Он уточнил, что 20 апреля во Дворце культуры в 16:00 пройдет праздник труда, и пригласил жителей принять участие в празднике, где будут вручаться награды победителям по результатам прошлого года от губернатора, Мособлдумы и городского округа.

«Сегодня после парада вся техника и личный состав отправились на закрепленные участки по наведению порядка, согласно плану проведения работ. Особая просьба к нашим предпринимателям — навести порядок возле своих объектов. Погода благоприятствует, будем все вместе работать, чтобы к 14 маю качественно завершить месячник благоустройства», — заключил Тарасов.