Мэр Саратова взялся за грабли

Михаил Исаев принял участие в первом в 2018 году общегородском субботнике.

Глава областного центра решил личным участием показать горожанам, что они могут внести свой посильный вклад в благоустройство территорий.

Масштабное городское мероприятие задействовало порядка 12 тыс. человек. Во время очистки города от листвы и мусора преобразились 385 дворов.