Мэр Саратова взялся за грабли 

Михаил Исаев принял участие в первом в 2018 году общегородском субботнике.
Глава областного центра решил личным участием показать горожанам, что они могут внести свой посильный вклад в благоустройство территорий.
Масштабное городское мероприятие задействовало порядка 12 тыс. человек. Во время очистки города от листвы и мусора преобразились 385 дворов.
Помогавший очищать один из дворов от сухих веток с помощью обычных грабель мэр Саратова поблагодарил всех, кто помог Саратову после зимы стать чище.