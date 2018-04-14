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Мэр Саратова взялся за грабли
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Мэр Саратова взялся за грабли 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Михаил Исаев принял участие в первом в 2018 году общегородском субботнике.
Глава областного центра решил личным участием показать горожанам, что они могут внести свой посильный вклад в благоустройство территорий.
Масштабное городское мероприятие задействовало порядка 12 тыс. человек. Во время очистки города от листвы и мусора преобразились 385 дворов.
Помогавший очищать один из дворов от сухих веток с помощью обычных грабель мэр Саратова поблагодарил всех, кто помог Саратову после зимы стать чище.
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