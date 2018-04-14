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Карантин по африканской чуме свиней снят в двух районах Нижегородской области
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Карантин по африканской чуме свиней снят в двух районах Нижегородской области 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на комитет Госветнадзора.
Как уточняется в сообщении, очагов опасного заболевания в Нижегородской области на сегодняшний день нет. Карантин снят с четырех инфицированных объектов в Павловском районе и городском округе Семеновский. Все необходимые организационно-хозяйственные мероприятия на данных территориях проведены в полном объеме.
«Нижегородская область официально признана благополучным регионом по ситуации с африканской чумой свиней. При этом в городском округе Семеновский будет действовать запрет на содержание свиней сроком до апреля 2019 года, чтобы избежать новых вспышек опасного заболевания. Разведение кабанов в охотхозяйствах Павловского района и городского округа Семеновский также будет запрещено в течение года», — подчеркнули в Госветнадзоре.
Напомним, в прошлом году вспышка африканской чумы свиней была также зафиксирована в Богородском районе.
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