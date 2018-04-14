«Коварная колея» бывшего главы РЖД Якунина

В витринах появилась отпечатанная пока только на английском книга воспоминаний бывшего главы РЖД Владимира Якунина . Фигуры во многом противоречивой, если не сказать одиозной, подвергавшейся в свою бытность во главе естественной монополии постоянной критике за излишне показной вызывающий образ жизни: отдельное здание под «шубохранилище», выявленное в его обширном подмосковном имении, вошло в исторические анналы. За несоответствие его постоянной патриотической риторики и биографии обоих сыновей, обосновавшихся в Лондоне. Наконец, за странное поведение уже после отставки, когда в интервью Якунин назвал себя «перфекционистом». То бишь человеком, которому в этой жизни необходимо все только лучшее.

С именем Владимира Якунина связан и один из самых загадочных властных эпизодов нулевых. Когда все агентства передали указ о его отставке с поста в РЖД, а через некоторое время после визита Якунина в загородную резиденцию Путина, где они угощались тушеным глухарем, распространенная информация была объявлена фальшивкой. Мол, ее распространили некие хакеры. Хотя все понимали, что речь шла о столкновении двух первых лиц государства вокруг фигуры главного железнодорожника.

Впрочем, мемуары о другом. Якунин, который поспешил создать в Берлине некий аналитический центр «Диалога цивилизаций», занимается продвижением собственного имиджа. Потому и книга откровенно предназначена для западного читателя. Такое происходит не впервые.

Именно на английском языке в свое время выходили книги нашего вечного посла в Вашингтоне Добрынина или полковника КГБ Черкашина, который установил первый контакт с нашим выдающимся информатором Эймсом.

Вот и Якунин рассказывает о себе. Говорит о своей очень интересной судьбе, которая как бы позволила ему прожить несколько жизней. Был он и ученым (работал в физическом институте им. Йоффе), и разведчиком (по линии технической разведки провел пять лет в нашей миссии при ООН ), и чиновником. Вспоминает интересные факты своего общения с сильными мира сего. В частности, рассказывает, почему вечная канцелерина Меркель не доверяет русским. Оказывается, когда-то в детстве советский солдат отобрал у нее велосипед. И от этого стресса она не может отойти до сих пор.

Говорят, как разведчик Якунин никаких лавров не снискал. И после возвращения из США его даже не взяли на работу в штаб Первого главного управления (ныне СВР) в Ясенево. Сомнительны и его достижения на посту в РЖД, компания показывала колоссальные убытки, которые он требовал покрывать за счет казны. Притом, что тарифы уже были такими, что все переходили на автомобильные перевозки.

Но мемуары для того и пишутся, чтобы реабилитировать себя в глазах друзей и сограждан. Думаю, и наш широкий читатель сумеет с ними ознакомиться. И оценить авторскую ловкость. Недаром же том назван «Коварная колея». Это и о власти, и о жизни.