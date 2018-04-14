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В Черняховске оцеплена территория из-за подозрительного предмета
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В Черняховске оцеплена территория из-за подозрительного предмета 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В Черняховске сегодня, 14 апреля, была оцеплена часть территории в одном из дворов на улице Ленина. Как сообщают очевидцы, причиной этому послужил подозрительный предмет на скамейке. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Калининградские «Вести» напоминают, что на этой неделе взрывотехники Росгвардия обследовали бесхозный предмет на Московском проспекте областного центра — старый видеомагнитофон. Предмет был осмотрен и проверен. Взрывчатых веществ обнаружено не было.
Фото: Новый Черняховск / vk.com  Калининградцев напугал старый видеомагнитофон
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